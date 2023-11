Sterrekundiges onthul merkwaardige Kepler-385-stelsel met unieke planetêre kenmerke

Sterrekundiges het 'n opwindende ontdekking gemaak deur die noukeurige ontleding van data van NASA se afgetrede Kepler-ruimteteleskoop. In 'n verklaring wat deur die ruimte-agentskap vrygestel is, is onthul dat 'n versengende seweplaneetstelsel, genaamd Kepler-385, onthul is. Hierdie nuut ontdekte stelsel staan ​​uit vir sy unieke eienskappe, wat dit van ons onmiddellike kosmiese bure onderskei.

Een van die interessantste aspekte van Kepler-385 is dat al sewe planete in die stelsel groter as die aarde is, maar kleiner as Neptunus. Dit plaas hulle in 'n relatief seldsame kategorie in die heelal, wat hulle buitengewone hemelliggame maak. Die intense hitte wat deur hul gasheerster vrygestel word, oortref dit wat deur enige ander planete of hemelliggame binne ons eie sonnestelsel ontvang word.

Volgens kenners bestaan ​​twee van die planete, wat nader aan die ster gevind is, waarskynlik hoofsaaklik uit rots en kan dun atmosfeer hê. Daarteenoor word verwag dat die vyf buitenste planete, aansienlik groter in grootte, dik atmosfeer sal hê wat hulle omhul. Elkeen van hierdie planete spog met 'n radius wat ongeveer twee keer dié van die Aarde is.

Die onthulling van die Kepler-385-stelsel is 'n noemenswaardige mylpaal in die jongste Kepler-katalogus, wat byna 4,400 700 planeetkandidate insluit. Binne hierdie katalogus het navorsers meer as XNUMX multiplaneetstelsels geïdentifiseer, wat ons kennis en begrip van eksoplanete verder uitbrei.

Dr. Jack Lissauer, die hoofskrywer van die katalogus en 'n navorsingswetenskaplike by NASA se Ames-navorsingsentrum, het sy entoesiasme oor die bevindings uitgespreek en gesê: "Ons het die mees akkurate lys van Kepler-planeetkandidate en hul eienskappe tot op datum saamgestel." Hierdie katalogus sal sterrekundiges van waardevolle insigte oor die eienskappe van eksoplanete voorsien.

Die Kepler-sending speel 'n deurslaggewende rol in ons strewe om die uitgestrekte heelal te verken en te begryp, en dit was instrumenteel in die ontdekking van 'n beduidende deel van bekende eksoplanete. Met hierdie nuwe katalogus sal wetenskaplikes toegang hê tot waardevolle inligting wat ons begrip van hierdie boeiende hemelliggame sal verdiep.

