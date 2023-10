Het jy al ooit gewonder wat lê onder die kolkende wolke van Jupiter, die grootste planeet in ons sonnestelsel? NASA se Juno-sending is daarop gemik om die geheime wat in hierdie gasreus versteek is, te ontbloot. Tydens sy onlangse verbyvlieg het Juno 'n ontsagwekkende beeld vasgelê wat 'n enigmatiese portret van Jupiter openbaar, wat herinner aan 'n Kubistiese meesterstuk.

Die foto, geneem op 7 September tydens Juno se 54ste noue ontmoeting met Jupiter, vertoon 'n streek in die planeet se verre noordelike deel genaamd Jet N7. Hierdie boeiende beeld vertoon 'n onstuimige vertoning van wolke en storms langs Jupiter se terminator, die grens tussen sy dag- en nagkante. Wat hierdie momentopname werklik merkwaardig maak, is die hoek van sonlig, wat atmosferiese skaduwees gooi, wat die ingewikkelde terrein en kenmerke beklemtoon.

Die burgerwetenskaplike Vladimir Tarasov het rou data van Juno se JunoCam-instrument gebruik om hierdie betowerende beeld te skep. Geplaas ongeveer 4,800 69 myl bo Jupiter se wolktoppe, op 'n breedtegraad van ongeveer XNUMX grade noord, het Juno ons 'n sublieme uitsig oor Jupiter se intrige estetika gegee.

Soos wetenskaplikes dieper in hul studie van hierdie asemrowende formasies delf, hoop hulle om diepgaande insigte te ontsluit in die atmosferiese prosesse wat hierdie majestueuse planeet beheer. Elke noue ontmoeting met Jupiter bied 'n unieke geleentheid vir navorsers om hul begrip van die dinamika wat speel binne sy uitgestrekte atmosfeer te verdiep.

Vrae:

V: Wat is pareidolia?

A: Pareidolia is 'n sielkundige verskynsel waar individue bekende patrone, soos gesigte of voorwerpe, in onverwante of ewekansige stimuli waarneem.

V: Hoe neem Juno beelde van Jupiter vas?

A: Juno gebruik sy JunoCam-instrument, wat spesifiek ontwerp is om hoë-resolusiebeelde van Jupiter se atmosfeer tydens sy nabye verbyvlugte vas te vang.

V: Wat is Jupiter se terminator?

A: Die terminator op Jupiter is die grens tussen die verligte dagkant en die donker nagkant van die planeet.

V: Wie is Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov is 'n burgerwetenskaplike wat Juno se rou data gebruik het om dit te omskep in die meesleurende beeld wat tydens die verbyvlug vasgevang is.

Bronne:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html