NASA se Juno-sending ontdek tekens van organiese verbindings op Jupiter se maan Ganymedes

NASA se Juno-sending het 'n baanbrekende ontdekking op Jupiter se maan Ganymede gemaak. Vir die eerste keer het die ruimtetuig mineraalsoute en organiese verbindings op die maan se oppervlak opgespoor, wat die teenwoordigheid van 'n ondergrondse seepekel aandui wat die kors van hierdie ysige wêreld bereik.

Die onthulling kom uit die data wat deur die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer ingesamel is tydens 'n nabygeleë verbyvlug van Ganymede. Juno, in sy verkenning van die grootste maan van Jupiter, het sy intrige geheime onthul. Ganymedes, groter as die hele planeet Mercurius, het wetenskaplikes lank gefassineer weens die versteekte groot interne oseaan onder sy ysige kors.

Op 7 Junie 2021 het Juno op 'n merkwaardige nabye afstand van 1,046 XNUMX kilometer oor Ganymede gevlieg en gedetailleerde inligting oor die maan se oppervlak vasgelê. Die JIRAM-instrument, met sy gevorderde infrarooi beeldvermoëns, het fassinerende infrarooi beelde en spektra van Ganymedes verkry.

Die data wat JIRAM tydens die verbyvlug verkry het, stel 'n nuwe maatstaf vir infrarooispektroskopie met sy ongekende ruimtelike resolusie. Hierdeur kon Juno-wetenskaplikes unieke spektrale kenmerke identifiseer en ontleed wat met nie-water-ys-materiale geassosieer word. Dit sluit in gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en moontlik alifatiese aldehiede. Hierdie bevindings dui op die teenwoordigheid van minerale soute en organiese verbindings op die maan se oppervlak.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die samestelling van Ganymedes en versterk die idee dat 'n ondergrondse oseaan op die maan bestaan. Dit maak nuwe moontlikhede oop vir verdere verkenning en ondersoek na die potensiële bewoonbaarheid van hierdie enigmatiese maan.

vrae

1. Wat het NASA se Juno-sending op Ganymedes ontdek?

NASA se Juno-sending het mineraalsoute en organiese verbindings op die oppervlak van Jupiter se maan Ganymede ontdek, wat die teenwoordigheid van 'n ondergrondse seepekel wat die maan se kors bereik, aandui.

2. Hoe het Juno data oor Ganymedes ingesamel?

Juno het data oor Ganymedes ingesamel met behulp van die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer tydens 'n naby verbyvlieg van die maan.

3. Waarom is Ganymedes van belang vir wetenskaplikes?

Ganymedes is van groot belang vir wetenskaplikes, want dit is die grootste maan van Jupiter en het 'n groot interne oseaan van water wat onder sy ysige kors versteek is.

4. Wat is sommige van die nie-water-ys materiale wat op Ganymedes opgespoor is?

Die JIRAM-data het die teenwoordigheid van gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en moontlik alifatiese aldehiede op Ganymedes se oppervlak aan die lig gebring.