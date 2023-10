NASA se James Webb-ruimteteleskoop ontdek tekens van koolstofdioksied op Jupiter-maan Europa

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n opwindende ontdekking oor Jupiter se maan, Europa, gemaak. Met behulp van sy infrarooi kamera, het die teleskoop beelde vasgelê wat 'n landskap ryk aan koolstofdioksied openbaar. Die teenwoordigheid van koolstofdioksied is 'n belangrike bevinding aangesien dit die moontlikheid van lewe op Europa kan aandui.

Hierdie baanbrekende waarnemings het gefokus op Europa se vriessones, wat bekend is vir hul uiters lae temperature. Die beelde wat deur die James Webb-ruimteteleskoop verskaf word, dui op die bestaan ​​van koolstof, 'n noodsaaklike komponent vir die ondersteuning van lewe, onder die maan se bevrore oppervlak.

Die studie, gepubliseer in die joernaal "Science" op 21 September 2023, is uitgevoer deur twee sterrekundiges wat gesoek het na bewyse van 'n ruimtesterrewag op Europa. Die hoofskrywer, Geronimo Villanueva, het die belangrikheid van chemiese diversiteit in die handhawing van lewe beklemtoon. Hy het beklemtoon dat om te verstaan ​​hoe koolstofgas lewe kan bevorder of verhinder, die sleutel is om die raaisels van Europa se uitgestrekte oseaan te ontsluit.

Terwyl NASA erken dat die teenwoordigheid van koolstof alleen nie voldoende is vir lewe om te floreer nie, staan ​​Europa uit as 'n hemelse wêreld waar die toestande vir lewe moontlik kan wees. Benewens koolstof vereis lewe 'n bron van energie, organiese voedingstowwe en 'n deurlopende toevoer van organiese molekules.

Die navorsers het hul aandag gevestig op die Taro Regio-streek van Europa, 'n rotsagtige gebied ryk aan ys. Dit was in hierdie streek dat 'n hoë konsentrasie koolstofdioksied ontdek is. Daar word geglo dat verbindings van Europa se seedieptes moontlik in hierdie streek opgeduik het, wat moontlik waardevolle leidrade oor die maan se verborge biologie verskaf.

Die studie het ook data van die James Webb-ruimteteleskoop ondersoek vir bewyse van waterdampuitbarstings vanaf Europa se oppervlak, soos voorgestel deur vorige studies wat die Hubble-ruimteteleskoop gebruik het. Geen definitiewe bewys van pluimaktiwiteit is egter gevind nie, wat die behoefte aan verdere navorsing beklemtoon.

Die bevindinge van die James Webb-ruimteteleskoop sal toekomstige ruimtesendings grootliks bevoordeel wat daarop gemik is om die geheime van Europa te verken. NASA se Europa Clipper-ruimtetuig en ESA se Jupiter Icy Moons Explorer sal ook bydra tot ons begrip van hierdie maan en sy potensiaal om buiteaardse lewe te huisves.

Met sy plan om die Europa Clipper-ruimtetuig te lanseer, beklemtoon NASA die belangrikheid van Europa in die soeke na lewe anderkant die aarde. Hierdie opwindende ontdekking bring ons 'n stap nader aan die ontrafeling van die geheimenisse van hierdie intrigerende maan.

Definisies:

– James Webb-ruimteteleskoop: ’n Ruimteleskoop wat deur NASA gelanseer is wat die heelal in die infrarooi golflengtereeks waarneem.

– Europa: Een van Jupiter se mane, wat vermoedelik 'n ondergrondse oseaan van vloeibare water het.

– Koolstofdioksied: 'n Gas wat uit koolstof en suurstof bestaan; 'n deurslaggewende komponent vir die ondersteuning van die lewe.

Bronne:

– “VSA: NASA se James Webb-ruimteteleskoop maak ’n groot ontdekking oor Jupiter Moon Europa” – NASA (geen url)

– “Wetenskap” – Tydskrif (geen url)