James Webb-teleskoop onthul verstommende besonderhede van krapnewel

Wetenskaplikes regoor die wêreld was in verwondering gelaat toe NASA se kragtige James Webb-ruimteteleskoop asemrowende beelde van die beroemde Krap-newel vasgevang het. Hierdie ongelooflike prestasie van tegnologie het navorsers toegelaat om 'n ongekende begrip van die gedrag van supernovas te verkry.

Die Krap-newel, wat ongeveer 6,500 1054 ligjaar weg in die sterrebeeld Stier geleë is, is 'n supernova-oorblyfsel wat gevorm het uit 'n massiewe sterontploffing in die jaar XNUMX CE. Sedertdien het sterrekundiges hierdie hemelse verskynsel bestudeer om die geheime van supernovas, swart gate en ander kosmiese geheimenisse te ontsluit.

In hul soeke na kennis het NASA die X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) gelanseer, 'n satelliet wat ontwerp is om nuwe insigte oor die Krap-newel te openbaar. Nou het die James Webb-teleskoop se opwindende beelde nog 'n laag tot ons begrip gevoeg.

Die beelde wat deur die James Webb-teleskoop vasgevang is, wys die newel se ingewikkelde kenmerke in skerper detail as ooit tevore. NASA het berig dat die rooi-oranje, hokagtige patroon van gasvormige drade 'n treffende ooreenkoms het met 'n beeld wat in 2005 deur die Hubble-ruimteteleskoop geneem is. Die middel van die newel openbaar egter iets nuuts – vrystelling van stofkorrels.

Aan die hoof van die navorsing is 'n groep wetenskaplikes van Princeton Universiteit, gelei deur Tea Temim. Deur die Webb-teleskoop se Near-Infrared Camera (NIRCam) en Mid-Infrared Instrument (MIRI) te gebruik, kon hulle hierdie boeiende beeld vasvang. Temim verduidelik, "Webb se sensitiwiteit en ruimtelike resolusie stel ons in staat om die samestelling van die uitgeworpe materiaal akkuraat te bepaal, veral die inhoud van yster en nikkel, wat kan openbaar watter tipe ontploffing die Krapnewel veroorsaak het."

Benewens die samestelling van die uitgeworpe materiaal, het die James Webb-teleskoop ook waardevolle insigte verskaf oor die sinkrotronstraling wat uit die middel van die newel uitgestraal word. Hierdie straling word geproduseer deur gelaaide deeltjies, soos hoëspoed-elektrone, soos hulle langs magnetiese veldlyne beweeg.

Wetenskaplikes is veral geïntrigeerd deur die Krap-newel se potensiaal as 'n model vir die bestudering van supernovas. Die unieke eienskappe daarvan bied 'n magdom inligting oor die gedrag, gevolge en toestande van hierdie ontsagwekkende kosmiese gebeurtenisse.

Bronne: NASA, Princeton Universiteit