James Webb-ruimteteleskoop neem pragtige beeld van Galactic Center vas

Die James Webb-ruimteteleskoop, wat deur die Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie (NASA) bedryf word, het onlangs 'n ontsagwekkende beeld onthul van Boogskutter C (Sgr C), 'n stervormende streek wat ongeveer 300 ligjare weg van Boogskutter A* geleë is. , die supermassiewe swart gat in die middel van ons Melkweg-sterrestelsel. Hierdie jongste kiekie bied ongekende vlakke van detail en duidelikheid, en vertoon kenmerke wat nog nooit tevore gesien is nie.

Die hoofondersoeker van die waarnemingspan, Samuel Crowe, 'n voorgraadse student aan die Universiteit van Virginia, het sy opgewondenheid uitgespreek en gesê: "Met die vlak van resolusie en sensitiwiteit wat ons van die Webb-teleskoop verkry, sien ons talle kenmerke in hierdie streek vir die heel eerste keer.” Crowe se raadgewer, professor Jonathan Tan, het verder beklemtoon hoe belangrik dit is om die galaktiese sentrum te bestudeer, en dit beskryf as die mees ekstreme omgewing in ons sterrestelsel, waar teorieë oor stervorming streng toetsing kan ondergaan.

Binne die beeld rapporteer NASA die teenwoordigheid van 'n groep protosterre, wat sterre is wat nog besig is om te vorm en massa op te bou. Hierdie protosterre straal uitvloei uit wat 'n ligte gloed in 'n infrarooi-donker wolk genereer. Onder die geraamde 500,000 30 sterre wat in die beeld vasgevang is, skyn 'n massiewe protoster, meer as XNUMX keer die massa van ons Son, in die kern van hierdie jong swerm. Interessant genoeg is die digtheid van die protoster-opkomende wolk so hoog dat dit die lig van sterre wat daaragter geleë is, belemmer, wat 'n oënskynlik minder druk voorkoms tot gevolg het.

Die James Webb-ruimteteleskoop het ongetwyfeld 'n magdom inligting onthul oor stervorming in die uitdagende omgewing van ons sterrestelsel se sentrum. Met sy voortreflike vermoëns het dit vorige infrarooi data oortref, wat wetenskaplikes 'n vars perspektief bied om die verwikkeldheid van ons kosmiese omgewing te verstaan.

