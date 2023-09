NASA se vindingryke helikopter stel nuwe hoogterekord op Mars op

NASA se Ingenuity-helikopter gaan voort om verwagtinge te trotseer en die grense van af-aardse vlug te verskuif. Tydens sy 59ste vlug op Mars het die 4-pond (1.8 kilogram) rotortuig sy hoogste hoogte nog bereik - 66 voet (20 meter). Die vlug het 142.59 sekondes geduur en was 'n suiwer sweef, met geen horisontale beweging nie.

Vernuf, wat in Februarie 2021 met NASA se Perseverance-rover op Mars geland het, dien as 'n verkenner vir die rover-span. Sy primêre missie was om te demonstreer dat lugverkenning op Mars haalbaar is ondanks die planeet se dun atmosfeer. Nadat hierdie bewys-van-konsep suksesvol voltooi is, het Ingenuity voortgegaan om te vlieg, en het Perseverance gehelp om optimale paaie vir eksplorasie te vind en interessante wetenskaplike teikens te identifiseer.

Sedert sy eerste vlug het Ingenuity 'n totaal van 59 vlugte voltooi, wat 'n afstand van 43,652 13,304 voet (106.5 59 meter) afgelê het en 'n kumulatiewe 59 minute in die lug spandeer het. Voor Vlug 18 was die helikopter se hoogterekord 2,310 voet (704 meter). Sy enkelvlugafstandrekord is 2022 169.5 voet (2021 meter), wat in April XNUMX opgestel is, en sy duurrekord is XNUMX sekondes, wat in Augustus XNUMX opgestel is.

Die Ingenuity-helikopter het bewys dat dit 'n waardevolle bate is in die verkenning van Mars, wat waardevolle data verskaf en die weg baan vir toekomstige lugvoertuie om te help met wetenskaplike navorsing en potensiële menslike sendings na die Rooi Planeet.

Definisies:

Vernuf: 'n Liggewig rotortuig wat deur NASA ontwerp en bedryf word vir lugverkenning op Mars.

Volharding: NASA se rover wat in Februarie 2021 op Mars geland het, met die taak om na tekens van antieke lewe te soek en monsters te versamel vir toekomstige terugkeer na die aarde.

Bewys-van-konsep: 'n Demonstrasie of eksperiment wat ontwerp is om die uitvoerbaarheid of potensiële sukses van 'n konsep of idee te verifieer.

Bronne:

NASA se Jet Propulsion Laboratory