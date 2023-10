NASA se Hubble neem 'n pragtige beeld van Lenticular Galaxy NGC 3156

NASA se Hubble-ruimteteleskoop het 'n asemrowende beeld van NGC 3156, 'n lensvormige sterrestelsel wat 73 miljoen ligjare ver geleë is, geneem. NGC 1784, wat in 3156 deur die sterrekundige William Herschel ontdek is, is geleë in die klein ekwatoriale sterrebeeld Sextans.

Lensikulêre sterrestelsels, soos NGC 3156, het 'n sentrale bult sterre wat deur 'n groot skyf omring word, soortgelyk aan spiraalstelsels. In teenstelling met spirale, het lense egter nie prominente spiraalarms nie. Daarbenewens, soos elliptiese sterrestelsels, bestaan ​​lensvormige sterrestelsels hoofsaaklik uit ouer sterre met minimale voortdurende stervorming en geen noemenswaardige waterstofvrystelling nie.

Die beeld wat deur die Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, vertoon die unieke kenmerke van NGC 3156, insluitend twee treffende drade donkerrooi-bruin stof wat die sterrestelsel se skyf kruis. Hierdie kenmerkende voorkoms gee lensvormige sterrestelsels hul naam, aangesien hulle soos lense lyk as hulle van die kant of van die kant af gesien word.

Sterrekundiges het NGC 3156 omvattend bestudeer en verskeie aspekte van sy samestelling en gedrag ondersoek. Hulle het sy bolvormige swerms ondersoek, wat rofweg sferiese groepe sterre is wat deur swaartekrag saamgebind is. Daarbenewens het wetenskaplikes die interaksie tussen sterre en die supermassiewe swart gat in die kern van die sterrestelsel ondersoek.

Deur gebruik te maak van data wat van die Hubble-ruimteteleskoop ingesamel is, het sterrekundiges sterre naby NGC 3156 se kern vergelyk met dié in sterrestelsels van soortgelyke grootte en swartgatmassa. Die resultate het getoon dat NGC 3156 'n hoër persentasie sterre het wat deur sy supermassiewe swart gat verslind word in vergelyking met sy eweknieë.

Die boeiende beeld van NGC 3156 bied 'n kykie in die intrige wêreld van lensvormige sterrestelsels, wat ons begrip van hierdie unieke hemelse voorwerpe bevorder. Deur deurlopende navorsing en verkenning hoop wetenskaplikes om meer geheime van die heelal se groot kosmiese wonders te onthul.

