NASA oorweeg besnoeiings aan Hubble- en Chandra-teleskope om die begrotingstekort te voldoen

NASA oorweeg volgens berigte vermindering van die Hubble-ruimteteleskoop en Chandra X-Ray Observatory, twee prominente ruimteteleskope wat oor die jare aansienlik bygedra het tot ons begrip van die heelal. Mark Clampin, direkteur van NASA se astrofisika-afdeling, het tydens 'n onlangse aanbieding gesê die besnoeiings kan nodig wees om befondsing vir nuwe programme by NASA toe te ken.

Die voorgestelde begroting vir die volgende boekjaar skiet tekort aan die astrofisika-afdeling se versoek van $1.56 miljard. Clampin het nie spesifieke besonderhede verskaf oor die omvang van die besnoeiings of hul impak op deurlopende programme nie. Hy het egter genoem dat die vermindering in begroting sendings in uitgebreide bedrywighede, naamlik Chandra en Hubble, sal beïnvloed.

Ten spyte van die moontlike snitte, is albei teleskope tans in werking. Verder is daar planne om Hubble se wentelbaan te verhoog om sy lewensduur te verleng. Verskeie konsortiums, insluitend een waarby SpaceX betrokke is, het voorstelle ingedien om die sterrewag in 'n lae-aarde-baan 'n hupstoot te gee. Hubble se wentelbaan het geleidelik afgeneem weens atmosferiese sleur, maar pogings is aan die gang om hierdie effek teë te werk.

NASA het die belangrikheid van Hubble as 'n sleutelvennoot van die James Webb-ruimteteleskoop beklemtoon, wat in 2021 gelanseer is. Terwyl Webb in diep-infrarooi-waarnemings spesialiseer, verskaf Hubble hoëdefinisie-infrarooi en visuele waarnemings. Webb se ontwikkeling het die astrofisika-begroting in vorige jare aansienlik beïnvloed weens sy hoë status en stygende koste.

Daarenteen het Chandra, wat in 1999 van stapel gestuur is, nie diensbesoeke soos Hubble ontvang nie. Clampin het erken dat Chandra operasionele uitdagings het, veral met isolasie wat sy vermoë beïnvloed om die nodige temperature vir X-straalwaarnemings te handhaaf.

Die voorgestelde besparings van die potensiële besnoeiings na Hubble en Chandra sal herlei word na opkomende missies soos die Nancy Grace Roman Space Telescope, wat geskeduleer is vir lansering in 2027. Roman sal fokus op die bestudering van energieke gebeure in die verre heelal deur sy groot opname-instrumente te gebruik om vang vinnige hemelverskynsels vas.

Hierdie potensiële verlagings sal waarskynlik in die komende jare verdere evaluasies ondergaan, en oorsigte word rondom Mei 2024 verwag om te bepaal of die missies van Hubble en Chandra uitgebrei moet word. Die finale begrotingstoekennings van NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA) vir Hubble bly onduidelik in die lig van NASA se beoogde besnoeiings.

Bronne:

– SpaceNews