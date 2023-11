Ondersoek die moontlikhede: NASA se suksesvolle vlugtoets van die LOFTID-ruimtetuig

’n Baanbrekende vlugtoets wat deur NASA uitgevoer is, het nuwe moontlikhede vir ruimteverkenning ontsluit. Die Lae-aarde wentelbaan vlugtoets van 'n opblaasdecelerator (LOFTID) het die uitvoerbaarheid van 'n opblaasbare hitteskild bekend as die Hypersonic Inflatable Aerodynamiese Decelerator (HIAD) aëroshell gedemonstreer. Hierdie innoverende tegnologie kan die weg baan vir groter ruimtetuie om die atmosfeer van verskeie hemelliggame, insluitend Mars, Venus en selfs Saturnus se maan, Titan, veilig te navigeer.

Die suksesvolle lansering van LOFTID het op 10 November 2022 plaasgevind met behulp van 'n United Launch Alliance (ULA) Atlas V-vuurpyl. Met die terugkeer tot die aarde se atmosfeer, het die ruimtetuig spoed van meer as 18,000 2,700 mph bereik en temperature naby aan XNUMX XNUMX ° F ervaar voordat dit saggies in die Stille Oseaan gespat het.

Trudy Kortes, direkteur van die Technology Demonstrations Missions (TDM)-program by NASA-hoofkwartier, het die belangrikheid van hierdie prestasie beklemtoon: “Groot-deursnee-aeroshells stel ons in staat om kritieke ondersteuningsapparatuur en moontlik selfs bemanning na die oppervlak van planete met atmosfeer te lewer. Hierdie vermoë is deurslaggewend vir die land se ambisie om menslike en robotverkenning oor ons sonnestelsel uit te brei.”

NASA belê al meer as 'n dekade in die ontwikkeling van HIAD-tegnologie en het twee kleiner suborbitale vlugtoetse uitgevoer voor die LOFTID-sending. Die agentskap ondersoek nou toekomstige toepassings van HIAD, insluitend samewerking met kommersiële maatskappye om hertoetredingstegnologieë vir klein satelliete, aerocapture en cislunêre loonvragte te ontwikkel.

Die LOFTID-projekbestuurder, Joe Del Corso, het sy tevredenheid met die uitkoms van die missie uitgespreek en gesê: “Dit was 'n sleutel-geleentheid vir ons, en die kort antwoord is: Dit was baie suksesvol. Ons beoordeling van LOFTID het afgesluit met die belofte van wat hierdie tegnologie kan doen om die verkenning van diep ruimte te bemagtig.”

As gevolg van die suksesvolle LOFTID-demonstrasie het NASA sy samewerking met ULA, onder die Tipping Point-program, aangekondig om 'n groter 12-meter HIAD-vliegtuig te ontwikkel. Hierdie nuwe aëroshell sal gebruik word om ULA se Vulcan-enjins van lae Aarde-baan te herwin vir hergebruik.

Die LOFTID-sending het die veerkragtigheid en potensiaal van HIAD-tegnologie gedemonstreer om veilige en doeltreffende ruimteverkenning moontlik te maak. Met hierdie prestasie is NASA een stap nader daaraan om die geheimenisse van die heelal te ontsluit en ons teenwoordigheid buite die aarde se grense uit te brei.

FAQ

Wat is LOFTID?

LOFTID staan ​​vir Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Dit is 'n ruimtetuig wat deur NASA ontwikkel is om die lewensvatbaarheid van 'n opblaasbare hitteskild, bekend as die Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aëroshell te toets.

Waarom is HIAD-tegnologie belangrik?

HIAD-tegnologie is van kardinale belang om groter ruimtetuie veilig deur die atmosfeer van hemelliggame soos Mars, Venus en Saturnus se maan, Titan, te laat daal. Dit maak die lewering van kritieke ondersteuningshardeware en moontlik selfs bemanning moontlik na die oppervlaktes van planete met atmosfeer.

Wat is die toekomstige toepassings van HIAD-tegnologie?

NASA ondersoek toekomstige toepassings van HIAD-tegnologie, insluitend vennootskappe met kommersiële maatskappye om hertoetredingstegnologieë vir klein satelliete, aerocapture en cislunêre loonvragte te ontwikkel.

Wat was die uitkoms van die LOFTID-sending?

Die LOFTID-sending was baie suksesvol, wat die belofte van HIAD-tegnologie demonstreer om diepruimteverkenning te bemagtig. Die ruimtetuig het, nadat dit weer in die aarde se atmosfeer binnegekom het, uiterste toestande ervaar, maar het onbeskadig gebly, wat die veerkragtigheid van die HIAD-vliegtuig vertoon.