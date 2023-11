Die OSIRIS-REx-missie: Verken asteroïdes om die oorsprong van lewe te verstaan

Die OSIRIS-REx-sending het geskiedenis gemaak as NASA se eerste missie ooit om monsters van 'n asteroïde te versamel en na die aarde terug te stuur. Op 24 September het die verseëlde kapsule met kosbare asteroïdemonsters suksesvol naby Salt Lake City, Utah, geland in 'n gebeurtenis wat wyd deur NASA uitgesaai is.

Die betekenis van hierdie missie lê in die soeke om die oorsprong en geskiedenis van lewe op aarde te verstaan. Terwyl ons planeet aansienlike transformasies oor miljarde jare ondergaan het, het asteroïdes soos die gekose teiken Bennu relatief onveranderd gebly sedert die vorming van ons sonnestelsel.

Hierdie ruimterotse voorsien ons van ongerepte, onveranderde materiaal wat waardevolle insigte in die vroeë stadiums van ons kosmiese omgewing kan bied. Deur hierdie monsters te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip te kry van die rol wat asteroïdes in die ontstaan ​​van lewe op Aarde gespeel het.

Asteroïde Bennu is sorgvuldig gekies vir die OSIRIS-REx-sending na uitgebreide wetenskaplike en ingenieursoorwegings. Dit is 'n naby-aarde asteroïde wat die afgelope twee dekades omvattend bestudeer is deur teleskopiese waarnemings, wat dit 'n ideale kandidaat vir 'n verkenningsmissie maak.

Een van die kenmerkende kenmerke van Bennu is sy klassifikasie as 'n koolstofhoudende asteroïde, wat beteken dat dit 'n groot hoeveelheid koolstof bevat. Sy monsters kan waardevolle inligting verskaf oor ongerepte koolstof binne ons sonnestelsel. Verder het die missie ten doel om inligting van vorige studies te korreleer met die direkte waarnemings verkry uit die versamelde monsters.

Die OSIRIS-REx-missie is nie die eerste in sy soort nie. Japan se Hayabusa 1-sending het in 2010 suksesvol 'n monster van die asteroïde Itokawa teruggebring, terwyl Hayabusa 2 teruggekeer het van die asteroïde Ryugu in 2020. Hierdie sendings het reeds beduidende ontdekkings oor die oudste materiale in ons sonnestelsel opgelewer.

Terwyl OSIRIS-REx voortgaan met sy verkenning van die ruimte, is die ruimtetuig hernaam as OSIRIS-APEX en is dit tans op pad na die asteroïde Apophis. Hierdie byna ses jaar lange reis sal uitloop op 'n verbyvlug van die asteroïde, wat ons kennis oor ons hemelse bure verder uitbrei.

Vrae:

V: Wat is die betekenis van die OSIRIS-REx-missie?

A: Die missie het ten doel om monsters van 'n asteroïde te versamel om die rol van asteroïdes in die oorsprong van lewe op Aarde te bestudeer.

V: Waarom is asteroïde Bennu vir die sending gekies?

A: Bennu is gekies weens sy klassifikasie as 'n koolstofhoudende asteroïde en uitgebreide teleskopiese waarnemings.

V: Is enige ander asteroïde-monster-terugsendingsending voorheen uitgevoer?

A: Ja, Japan se Hayabusa 1- en Hayabusa 2-missies het monsters van onderskeidelik die asteroïdes Itokawa en Ryugu suksesvol teruggebring.

V: Hoe sal die OSIRIS-REx-sending ons begrip van die sonnestelsel bevoordeel?

A: Deur ongerepte asteroïdemonsters te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die vroeë stadiums van ons sonnestelsel en die rol van asteroïdes in die oorsprong van lewe.

V: Wat is die toekoms van die OSIRIS-REx-missie?

A: Die ruimtetuig, nou bekend as OSIRIS-APEX, is tans op pad na die asteroïde Apophis vir 'n verbyvlug, en gaan voort met sy verkenning van die ruimte.