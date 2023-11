Verken ons sonnestelsel: NASA se OSIRIS-REx-sending

NASA se OSIRIS-REx-sending het 'n buitengewone prestasie in ruimteverkenning gemerk deur suksesvol monsters van die asteroïde Bennu te versamel en terug te bring na die aarde. Die missie, genaamd Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security—Regolith Explorer (OSIRIS-REx), het ten doel om ons begrip van die oorsprong en geskiedenis van ons Sonnestelsel te verbeter.

Asteroïde Bennu, 'n naby-aarde asteroïde (NEA), is sorgvuldig vir die sending gekies. Die besluit het streng besprekings rondom die wetenskaplike en ingenieursvermoë van die sending in ag geneem. Bennu is nie net 'n strategiese teiken vir eksplorasie nie, maar is ook 'n koolstofhoudende asteroïde met 'n hoë koolstofinhoud, wat dit 'n waardevolle bron maak van ongerepte materiaal uit die vroeë stadiums van ons Sonnestelsel se vorming.

Planetêre monster-terugsendingsendings, soos OSIRIS-REx, speel 'n deurslaggewende rol in die ontsluiting van geheime oor die oorsprong van lewe op aarde. Terwyl ons planeet deur sy bestaan ​​aansienlike veranderinge ondergaan het, het asteroïdes soos Bennu relatief onveranderd gebly sedert hul skepping miljarde jare gelede. Deur monsters van bekende bronne te bestudeer, kan wetenskaplikes inligting en waarnemings korreleer, wat 'n dieper begrip van ons Sonnestelsel se samestelling bied.

NASA se OSIRIS-REx is nie die eerste missie om asteroïdemonsters te haal nie. In 2010 het die Japan Aerospace Exploration Agency se Hayabusa 1-sending suksesvol 'n monster van die asteroïde Itokawa teruggebring, en meer onlangs het Hayabusa 2 teruggekeer van asteroïde 162173 Ryugu met 'n grondmonster. Hierdie sendings het reeds aan navorsers waardevolle insigte verskaf oor die oudste bekende materiale in ons Sonnestelsel.

Soos OSIRIS-REx voortgaan met sy verkenning van die ruimte, is die ruimtetuig herbeskik as OSIRIS-APEX. Tans op pad na die asteroïde Apophis, sal dit 'n verbyvlug van die asteroïde uitvoer na 'n byna ses jaar lange reis. Hierdie deurlopende missies brei nie net ons kennis van ons Sonnestelsel uit nie, maar dryf ook innovasies aan wat lewe op Aarde bevoordeel.

Vrae:

V: Wat is die doel van NASA se OSIRIS-REx-sending?

A: Die missie het ten doel om monsters van die asteroïde Bennu te versamel en dit terug te bring na die aarde om ons begrip van die oorsprong en geskiedenis van ons Sonnestelsel te verbeter.

V: Waarom is asteroïde Bennu vir die sending gekies?

A: Asteroïde Bennu is gekies weens sy status as 'n strategiese teiken vir eksplorasie en sy samestelling as 'n koolstofhoudende asteroïde met 'n hoë koolstofinhoud.

V: Hoe dra monster-terugsendings by tot ons begrip van die Sonnestelsel?

A: Deur monsters van bekende bronne te bestudeer, kan wetenskaplikes inligting en waarnemings korreleer, wat 'n dieper begrip van die samestelling van ons Sonnestelsel bied.

V: Het NASA al voorheen soortgelyke missies uitgevoer?

A: Ja, die Japan Aerospace Exploration Agency het voorheen twee asteroïde monster-terugsendings voltooi: Hayabusa 1 en Hayabusa 2. Hierdie missies het reeds waardevolle insigte in die oudste bekende materiale in ons Sonnestelsel opgelewer.

V: Wat is die status van die OSIRIS-REx-sending nou?

A: Die ruimtetuig is herdoop na OSIRIS-APEX en is tans op reis na die asteroïde Apophis, waar dit na byna ses jaar sal verbyvlug.