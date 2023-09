NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig haal asteroïdemonsters suksesvol op

NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig het suksesvol monsters van die koolstofryke asteroïde bekend as Bennu gehaal, wat NASA se eerste asteroïde-monster-terugsending-sending merk. Die ruimtetuig het die monsterkapsule sowat 100,000 XNUMX kilometer van die aarde af vrygestel en dit het in die Utah-woestyn gespring. Die herstelspan het bevestig dat die kapsule ongeskonde was en nie gebreek is nie en het geskat dat dit ten minste 'n koppie rommel van Bennu bevat.

Hierdie sending is betekenisvol aangesien dit die grootste versameling asteroïdemonsters verteenwoordig wat anderkant die maan versamel is. Die bewaarde boustene van die aanbreek van ons sonnestelsel, 4.5 miljard jaar gelede, sal wetenskaplikes van waardevolle insigte oor die vorming van die Aarde en lewe voorsien. Die monsters sal na 'n nuwe laboratorium by NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar hulle bestudeer sal word.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig, wat hierdie $1 miljard-sending in 2016 aangepak het, het Bennu in 2018 bereik en in 2020 suksesvol puin van die klein ruimterots gegryp met 'n lang stok vakuum. Die ruimtetuig het 'n afstand van 6.2 miljard kilometer afgelê voordat dit na die aarde teruggekeer het. Die opening van die kapsule in die volgende dag of twee sal die presiese hoeveelheid materiaal wat versamel is, openbaar.

Hierdie suksesvolle sending is NASA se derde monster-terugkeer van 'n diepruimte-robotsending, na aanleiding van die Genesis-ruimtetuig in 2004 en die Stardust-ruimtetuig in 2006. Die monsters wat van Bennu afgehaal word, sal grootliks bydra tot ons begrip van asteroïdes en hul potensiële impak op die aarde. Met verdere studie sal die data wat uit die monsters verkry word, help met die ontwikkeling van strategieë om asteroïdes af te buig wat 'n bedreiging vir ons planeet in die toekoms kan inhou.

Bronne: Associated Press.