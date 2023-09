Die OSIRIS-REx-missie: Bring asteroïdemonsters na die aarde

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Arizona werk saam met NASA vir die OSIRIS-REx-sending, wat daarop gemik is om asteroïdemonsters uit die ruimte terug te bring vir ontleding. Hierdie poging sal baanbrekend wees, aangesien dit die derde keer in die geskiedenis sou wees dat asteroïdemonsters na die aarde teruggekeer word, en verreweg die grootste monster wat ooit opgespoor is.

Die missie is 'n gesamentlike poging tussen NASA en die Universiteit van Arizona, wat hul gesamentlike kundigheid gebruik om die komplekse taak om asteroïdemateriaal te versamel, suksesvol uit te voer. Die doelwit is om asteroïdes te bestudeer vir waardevolle insigte in die vroeë sonnestelsel en moontlik kennis op te doen oor die oorsprong van lewe op Aarde.

Die vorige twee missies wat deur Japan se ruimte-agentskap, JAXA, uitgevoer is, het die weg gebaan vir die OSIRIS-REx-sending. Die suksesvolle terugkeer van monsters van hierdie missies het wetenskaplikes van onskatbare data voorsien en gelei tot beduidende vordering in ons begrip van asteroïdes en hul samestelling.

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig is in September 2016 gelanseer en wentel sedert 2018 om 'n asteroïde genaamd Bennu. Die ruimtetuig is toegerus met verskeie instrumente en gereedskap om te help met die versameling van monsters. Een so 'n instrument is die Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), wat ontwerp is om klein rotse en oppervlakmateriaal van die asteroïde te versamel.

Sodra die monster versamel is, sal die ruimtetuig vanaf Bennu vertrek en sy reis terug na die aarde begin. By herbetreding in die Aarde se atmosfeer sal die monster-terugvoerkapsule van die ruimtetuig skei en veilig na die grond valskerm, waar dit herwin en na 'n aangewese fasiliteit vir ontleding vervoer sal word.

Die ontleding van die asteroïdemonsters sal waardevolle insigte verskaf oor die samestelling en struktuur van asteroïdes, wat lig werp op die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde. Die data wat uit hierdie sending verkry word, sal bydra tot ons begrip van die heelal en moontlik toekomstige sendings na asteroïdes en verder vorm.

Bronne:

- Universiteit van Arizona

– NASA

Definisies:

– OSIRIS-REx: NASA se asteroïde-studie en monster-terugsendingsending, akroniem vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, Japan se nasionale ruimte-agentskap.