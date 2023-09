NASA se OSIRIS-REx-kapsule gee die grootste asteroïdemonster ooit terug na die aarde

’n NASA-ruimtekapsule met die grootste grondmonster wat ooit van die oppervlak van ’n asteroïde opgeskep is, het suksesvol na die aarde teruggekeer. Die gumdruppelvormige kapsule is uit die OSIRIS-REx-ruimtetuig vrygelaat en het in die Utah-woestyn geland, binne 'n aangewese landingsone wes van Salt Lake City. Dit is slegs die derde keer in die geskiedenis dat 'n asteroïdemonster na die aarde teruggebring is.

Die monster is drie jaar gelede versamel van Bennu, 'n klein asteroïde wat as 'n "naby-aarde-voorwerp" geklassifiseer is. Bennu het waardevolle leidrade oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde as gevolg van sy relatief onveranderde chemie en mineralogie sedert sy vorming 4.5 miljard jaar gelede. Daar word geglo dat dit organiese molekules bevat soortgelyk aan dié wat nodig is vir die opkoms van lewe.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat in September 2016 gelanseer is, het Bennu in 2018 bereik en het byna twee jaar lank om die asteroïde wentel voordat die monster in Oktober 2020 versamel is. Dit het toe 'n reis van 1.9 miljard kilometer terug aarde toe begin en die boonste atmosfeer getref teen 35 keer die spoed van klank voor landing.

Die herstelspan sal die kapsule herwin en die integriteit van die vaartuig en die binneblik wat die asteroïdemateriaal bevat, verseker. Die monster sal na 'n skoon kamer vervoer word vir aanvanklike ondersoek voordat dit aan wetenskaplikes regoor die wêreld versprei word vir verdere ontleding. Die hoofgedeelte van die OSIRIS-REx-ruimtetuig sal voortgaan om 'n ander naby-aarde-asteroïde genaamd Apophis te verken.

Bron: Reuters