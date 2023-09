NASA se OSIRIS-REx-kapsule bring asteroïdemonster suksesvol terug na die aarde

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig, met 'n monster van rotsagtige materiaal wat van die oppervlak van 'n asteroïde geneem is, het sy reis terug na die aarde voltooi. Die kapsule het 'n vurige duik deur die atmosfeer gemaak en Sondag met 'n valskerm in die Utah-woestyn geland.

Die ruimtetuig, wat deur Lockheed Martin ontwerp en gebou is, het die monster-terugkeerkapsule vrygestel vir sy finale afkoms, met geen aanpassings nodig aan sy vlugbaan nie. Die landing, wat na verwagting presies sou wees, het op die Amerikaanse weermag se Utah-toets- en opleidingsbaan plaasgevind.

Die OSIRIS-REx-sending, 'n samewerking tussen NASA en die Universiteit van Arizona, is die derde ooit wat 'n asteroïdemonster na die aarde teruggebring het. Dit is ook die grootste monster wat ingesamel is, met 'n geskatte gewig van 250 gram. Vorige missies deur Japan se ruimte-agentskap het ook asteroïdemonsters teruggegee.

Die kapsule bevat materiaal wat versamel is van Bennu, 'n klein koolstofryke asteroïde wat elke ses jaar relatief naby aan die aarde beweeg. Bennu, wat net 1,600 XNUMX voet in deursnee meet, verskaf waardevolle inligting oor die vroeë sonnestelsel en die oorsprong van ons planeet. Wetenskaplikes glo dit kan organiese molekules bevat wat nodig is vir die ontwikkeling van lewe.

OSIRIS-REx is in 2016 gelanseer en Bennu in 2018 bereik. Nadat die ruimtetuig twee jaar lank om die asteroïde wentel het, het die ruimtetuig in Oktober 2020 suksesvol 'n monster van sy oppervlak versamel. Die monster sal nou in 'n "skoon kamer" by die Utah-toetsreeks ondersoek word. voordat dit na NASA se Johnson Space Centre vervoer is.

Die sukses van die OSIRIS-REx-sending bring ons nader aan die begrip van die oorsprong en evolusie van rotsagtige planete soos die Aarde. Die data wat deur hierdie en vorige asteroïde-monster-terugsendings ingesamel is, sal waardevolle insigte verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel.

