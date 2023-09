NASA se OSIRIS-REx-kapsule wat asteroïde-monsterkoppe dra vir vurige afkoms

NASA se robotruimtetuig, OSIRIS-REx, gaan Sondag ’n vurige afdraande deur die Aarde se atmosfeer maak en in die Utah-woestyn land. Die ruimtetuig, wat 'n monster van klipperige materiaal gedra het wat van die oppervlak van 'n asteroïde genaamd Bennu versamel is, het sy sewe jaar lange vaart voltooi en sal na verwagting 'n "kol"-aanval by die Utah-toets- en oefenbaan maak.

Die OSIRIS-REx-sending, 'n samewerking tussen NASA en wetenskaplikes aan die Universiteit van Arizona, het ten doel om die grootste asteroïdemonster ooit vir ontleding terug te bring. Vorige missies deur Japan se ruimte-agentskap het ook asteroïdemonsters na die aarde teruggebring.

Bennu, die asteroïde waaruit die monster versamel is, word as 'n "naby-aarde-voorwerp" geklassifiseer en beweeg elke ses jaar relatief naby aan ons planeet. Wetenskaplikes skat die kans dat dit die aarde in die laat 22ste eeu sal tref op 1-in-2,700. Bennu is klein in vergelyking met ander asteroïdes, wat net 1,600 XNUMX voet in deursnee meet, maar dit bevat waardevolle leidrade oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde.

Die monster, wat na raming 250 gram weeg, sal deur wetenskaplikes van regoor die wêreld in verskeie laboratoriums ondersoek word. Die OSIRIS-REx-ruimtetuig sal voortgaan op sy reis om nog 'n naby-Aarde asteroïde te verken.

Bronne:

- Reuters