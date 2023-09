Aarde om die grootste asteroïdemonster wat in die ruimte vasgevang is, te ontvang

NASA se OSIRIS-REx-sending gaan die grootste asteroïdemonster lewer wat nog ooit in die ruimte gevang is, en bied wetenskaplikes waardevolle insigte oor die vorming van planete miljarde jare gelede. Die ruimtetuig is geskeduleer om op 24 September in die Utah-woestyn te land, met klippe en stofmonsters wat ongeveer 250 gram weeg.

Die monster, geneem van die oppervlak van asteroïde Bennu, wat meer as 200 miljoen myl van die aarde af geleë is, sal 'n venster bied in die tyd toe die Son en planete ongeveer 4.5 miljard jaar gelede gevorm het. Dit sal die eerste keer wees dat die Verenigde State 'n asteroïdemonster terugbring, met die Kanadese Ruimte-agentskap wat ook 'n rol in die sending speel deur die OSIRIS-REx Laser Altimeter te verskaf.

Die laserstelsel het gehelp om die oppervlak van Bennu te skandeer en gedetailleerde inligting oor sy kenmerke in te samel. Gevolglik sal Kanada 'n gedeelte van die Bennu-steekproef vir navorsingsdoeleindes ontvang. Die sending se primêre doel is om te verstaan ​​hoe lewe op Aarde begin het en hoe planete in die sonnestelsel gevorm is.

Kim Dait, 'n senior kurator van mineralogie by die Royal Ontario Museum en deel van die Kanadese span, het gesê dat die gesteentes wat van Bennu versamel is van die baie vroeë stadiums van die sonnestelsel se vorming is en dat die span onverwagte ontdekkings verwag.

Michael Daly, die instrumentwetenskaplike vir die OSIRIS-REx Laser Altimeter, het verduidelik dat Kanada se ontleding van die asteroïdemonster daarop sal fokus om te verstaan ​​hoe Bennu hitte vashou en versprei. Bennu, 'n koolstofryke asteroïde, is groter as New York se Empire State-gebou en bevat glo kleiminerale en rotsstrukture met water. Die missie kan ook die teenwoordigheid van organiese molekules opspoor, insluitend suikers en aminosure, wat noodsaaklik is vir lewe.

Om Bennu te bestudeer is nie net belangrik vir wetenskaplike doeleindes nie, maar help navorsers ook om voor te berei vir die potensiële impak van soortgelyke asteroïdes op Aarde in die toekoms. Japan het voorheen klein hoeveelhede asteroïdemonsters gekry, maar hierdie sending is 'n belangrike mylpaal vir die Verenigde State.

