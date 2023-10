NASA en SpaceX werk saam aan reekse Falcon Heavy Missions

NASA het vyf lanserings op SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl gereserveer vir 'n reeks robot-ruimtesendings oor die volgende paar jaar. Die eerste van hierdie missies is die bekendstelling van die Psyche asteroïde-verkenner, wat vir Donderdag geskeduleer is. Tim Dunn, NASA-lanseringsdirekteur, het gesê dat SpaceX se manifes van vorige Falcon Heavy-lanserings voordelig was in die voorbereiding vir die Psyche-sending. In die algemeen is daar tot 10 Falcon Heavy-missies wat met SpaceX gekontrakteer is, waarvan vyf vaste kontrakte met NASA se Launch Services-program is. Een noemenswaardige missie is die Europa Clipper, 'n $5 miljard-sending gelei deur die Jet Propulsion Laboratory om Jupiter se ysige maan Europa te verken. Daarbenewens het die US Space Force en Astrobotic ook Falcon Heavy-vlugte vir kommersiële doeleindes bespreek, insluitend maanlanders en hervoorsieningsendings na die Gateway-maanstasie.

Ten spyte van mededinging van NASA se Space Launch System en SpaceX se Starship mega-vuurpyl, bly die Falcon Heavy die wêreld se kragtigste operasionele kommersiële vuurpyl. Met 'n loonvragvermoë van byna 64 metrieke ton, oortref dit enige ander vuurpyl wat tans aan NASA beskikbaar is. Terwyl nuwe vuurpyle soos United Launch Alliance se Vulcan en Blue Origin se New Glenn na verwagting naby sal kom wat hysvermoë betref, is hulle steeds onbewese. Die Falcon Heavy het 'n suksesvolle rekord met sewe bekendstellings wat voltooi is sedert sy eerste bekendstelling in 2018. SpaceX is ook deur NASA geprys vir die verskuiwing van die grense van die bedryf en betrokke raak by analitiese en ingenieurswerksamewerking. Die Falcon Heavy is onlangs deur NASA gesertifiseer om die agentskap se duurste robotmissies te loods.

In die algemeen dryf die samewerking tussen NASA en SpaceX die vraag na nege uit die tien Falcon Heavy-missies wat tans in SpaceX se agterstand is. Dunn het sy waardering vir SpaceX se vermoëns uitgespreek en gehoop dat SpaceX NASA se analitiese en ingenieursstrengheid in hul vennootskap sou waardeer.

