NASA se VERITAS Venus-sending berei voor vir bekendstelling deur vulkaniese gebiede in Ysland te bestudeer

NASA se VERITAS-missie om Venus te verken, is dalk op wag, maar die wetenskapspan gebruik hierdie tyd om tegnologieë en tegnieke op Aarde te vervolmaak. Een onlangse veldtog het hulle na die vulkaniese streek Askja in Ysland geneem. Hierdie gebied lyk soos die harde omgewing van Venus en dien as 'n analoog vir die bestudering van die verskillende soorte uitbarstings wat op die planeet se oppervlak voorkom.

Die span het monsters van rotse en oppervlaktes naby die aktiewe vulkaan versamel, wat in 'n laboratorium ontleed sal word. Deur vulkaniese gebiede op Aarde te bestudeer, kan navorsers insigte kry in Venus se geologiese kenmerke en beter voorberei vir die VERITAS-sending in die toekoms.

Ysland bied 'n unieke geleentheid om Venus te bestudeer, aangesien dit 'n vulkaniese land is wat bo-op 'n warm pluim sit. Die ooreenkomste tussen Ysland se geologiese kenmerke en Venus maak dit 'n ideale plek om wetenskaplike navorsing te doen en tegnologie te ontwikkel wat in toekomstige sendings na die planeet gebruik sal word.

Tydens die veldtog het die span ook Fagradalsfjall in die suidweste van Ysland besoek om bykomende monsters vir ontleding in te samel. Intussen het 'n vliegtuig radarbeelde van die gebied van bo af geneem. Hierdie pogings het ten doel om die algoritmes aan boord van VERITAS te verfyn, wat beter identifikasie van oppervlakveranderinge op Venus moontlik maak.

Daar word verwag dat die VERITAS-sending fundamentele inligting oor Venus en sy oppervlak sou verskaf, maar vertragings het hierdie ontdekkings opgehou. NASA werk aan nog 'n Venus-sending genaamd DAVINCI, wat geskeduleer is om in 2029 te begin.

Hierdie verkenning van vulkaniese gebiede in Ysland is 'n belangrike stap om Venus te verstaan ​​en ons kennis van ander planete in ons sonnestelsel te bevorder.

