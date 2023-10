NASA se Deep Space Optical Communications (DSOC)-eksperiment om kommunikasie in die ruimte te revolusioneer

NASA se Deep Space Optical Communications (DSOC)-eksperiment, 'n deel van die agentskap se Psyche-ruimtetuig, wat op 13 Oktober gelanseer is, wat 'n groot mylpaal in ruimtekommunikasie merk. DSOC is 'n revolusionêre tegnologie wat daarop gemik is om laser, of optiese, kommunikasie buite die Aarde-Maan-stelsel te demonstreer.

Laserkommunikasie bied 'n kwantumsprong in datatempo's, met 'n kapasiteit 10 tot 100 keer hoër as tradisionele radiotelekommunikasiestelsels wat in ruimtetuie gebruik word. Hierdie deurbraak sal toekomstige ruimtemissies in staat stel om beelde met 'n hoër resolusie, groter volumes wetenskaplike data, en selfs live-streaming video terug na die aarde te stuur.

Die DSOC laserontvanger bestaan ​​uit 'n naby-infrarooi lasersender vir die stuur van hoëspoed data na die aarde en 'n baanbreker fotontelkamera om laserstrale van die aarde af te ontvang. Gedurende die aanvanklike twee jaar van Psyche se reis na die metaalryke asteroïde, sal die DSOC met twee grondstasies in Suid-Kalifornië kommunikeer, wat sy vermoë toon om hoëspoeddata oor afstande van tot 240 miljoen myl (390 miljoen kilometer) uit te stuur.

Volgens Abi Biswas, DSOC se projektegnoloog by NASA se Jet Propulsion Laboratory, is laserkommunikasie reeds suksesvol bewys vir naby-Aarde-baan- en Maan-omwentelingssatelliete. Diepruimtekommunikasie bied egter nuwe uitdagings wat die DSOC-tegnologie beoog om te oorkom. As dit suksesvol is, sal DSOC data-terugsendingkapasiteit met 10 tot 100 keer verbeter, wat toekomstige NASA-ambisies ondersteun soos om ruimtevaarders na Mars te stuur.

Hierdie baanbrekende tegnologie het die potensiaal om ruimtekommunikasie te revolusioneer, wat meer doeltreffende en gevorderde missies moontlik maak om ons sonnestelsel te verken. Deur die krag van laserkommunikasie te benut, kan NASA sy wetenskaplike ontdekkings verbeter en die weg baan vir menslike verkenning van die kosmos.

Bronne:

