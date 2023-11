Deep Space Optical Communications bereik mylpaal in laserdata-oordrag

In 'n beduidende deurbraak het die Deep Space Optical Communications (DSOC)-stelsel, wat deur NASA ontwikkel is, data suksesvol oor 'n monumentale afstand van 10 miljoen myl oorgedra met behulp van lasertegnologie. Hierdie prestasie is die verste demonstrasie ooit van optiese kommunikasie, wat die afstand tussen die Maan en Aarde met 40 keer oortref.

Die DSOC-eksperiment, wat op 14 November plaasgevind het, het 'n naby-infrarooi laser gebruik om data te enkodeer en na die Hale-teleskoop by Caltech se Palomar-sterrewag in San Diego County, Kalifornië, te stuur. Hierdie toonaangewende laserkommunikasiestelsel is geïnstalleer aan boord van die onlangs gelanseerde Psyche-ruimtetuig en het ten doel om hoëbandwydte-toetsdata terug te stuur na die aarde tydens sy twee jaar lange tegnologiedemonstrasiefase.

Bestuur deur NASA se Jet Propulsion Laboratory in Suid-Kalifornië, beide DSOC en Psyche baan die weg vir vooruitgang in ruimtekommunikasie. Die DSOC-instrument, wat in staat is om naby-infrarooi seine te stuur en te ontvang, sluit aan op 'n kragtige opwaartse laserbaken wat deur die Optiese Kommunikasie Teleskoop Laboratorium by JPL se Tafelbergfasiliteit naby Wrightwood, Kalifornië, uitgesaai word.

Hierdie belangrike mylpaal, wat deur NASA as "eerste lig" verwys word, dui op die suksesvolle koördinering van die vluglaser-ontvanger aan boord van Psyche met die grondbates. Die transceiver, saam met outomatiese stelsels, het die wysing van die laserstrale aangepas, wat doeltreffende data-oordrag tussen Palomar en die Tafelbergfasiliteit moontlik maak.

Trudy Kortes, direkteur van Tegnologie-demonstrasies by NASA-hoofkwartier, het die belangrikheid van die bereiking van hierdie mylpaal beklemtoon en gesê dat dit die weg baan vir toekomstige vooruitgang in hoë-datasnelheid kommunikasie. Hierdie vooruitgang sal die oordrag van wetenskaplike inligting, hoë-definisie beelde, en selfs streaming video moontlik maak om menslike verkenning van Mars te ondersteun.

Die suksesvolle oordrag van toetsdata via beide die op- en afskakellasers, bekend as "toemaak van die skakel," verteenwoordig 'n primêre doelwit van die eksperiment. Terwyl die spanne wat aan DSOC en Psyche werk, erken die uitdagings wat voorlê, het hulle hierdie baanbrekende reis met vasberadenheid en samewerking aangepak.

Vrae:

V: Wat is DSOC?

A: DSOC staan ​​vir Deep Space Optical Communications, 'n laserruimtekommunikasiestelsel wat deur NASA ontwikkel is.

V: Wat was die prestasie van DSOC?

A: DSOC het data suksesvol deur laser oor 'n afstand van 10 miljoen myl oorgedra, wat die vorige rekord vir optiese kommunikasie oortref het.

V: Wat is die doel van DSOC?

A: DSOC poog om hoëbandwydte-data-oordrag vanaf diepruimtemissies te demonstreer, wat gevorderde kommunikasievermoëns vir toekomstige ruimteverkenning moontlik maak.

V: Waar is DSOC geïnstalleer?

A: DSOC is aan boord van die Psyche-ruimtetuig geïnstalleer, wat op 'n sending is na die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter.

V: Wat is die toekomstige doelwitte van DSOC?

A: Die toekomstige doelwitte van DSOC sluit in die ontwikkeling van hoër-data-tempo kommunikasie vir die stuur van wetenskaplike inligting, hoë-definisie beelde, en streaming video om menslike missies na Mars te ondersteun.