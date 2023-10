NASA se DAGGER: 'n Revolusionêre Sonstormwaarskuwingstelsel

NASA het DAGGER ontwikkel, 'n vroeë waarskuwingstelsel wat kritieke waarskuwings verskaf oor dreigende sonstorms, en bied 'n 30-minute voorsprong voordat hierdie vernietigende gebeure tref. Sonstorms, wat veroorsaak word deur skielike uitstoot van sonmateriaal uit die Son, kan verwoestende uitwerking op die aarde se infrastruktuur hê, insluitend kragnetwerke en kommunikasienetwerke.

Historiese voorvalle, soos die Quebec-verduistering 35 jaar gelede en die Carrington-gebeurtenis meer as 150 jaar gelede, beklemtoon die vernietigende potensiaal van sonstorms. In reaksie op die dringendheid van paraatheid, het NASA gevorderde tegnologie gebruik om DAGGER te skep, 'n vroeë waarskuwingstelsel wat bekend is vir sy ongekende spoed en akkuraatheid.

DAGGER kombineer kunsmatige intelligensie (KI) en satellietdata om sonstorms met merkwaardige doeltreffendheid te voorspel. NASA het data van verskeie satelliete saamgevoeg, insluitend ACE, Wind, IMP-8 en Geotail, wat deurlopend sonaktiwiteit monitor. Hierdie satelliete het waardevolle inligting oor sonuitbarstings verskaf. Om ’n naderende sonstorm op te spoor is egter net een deel van die uitdaging; om die potensiële impak daarvan op Aarde te verstaan, is ewe belangrik.

Om hierdie uitdaging aan te spreek, het navorsers satellietdata gekombineer met inligting van grondgebaseerde stasies wat deur vorige sonstorms geraak is. Hierdie omvattende datastel het gedien as die basis vir die opleiding van DAGGER, 'n toonaangewende diepleermodel in die kern van hierdie transformerende stelsel.

DAGGER, bekend vir sy akkuraatheid en vinnige reaksie, verteenwoordig 'n beduidende deurbraak in voorspellende algoritmes. Die merkwaardigste kenmerk daarvan is sy spoed, aangesien dit die erns en rigting van 'n sonstormgebeurtenis in minder as een sekonde kan voorspel. Dit kan elke minuut voorspellings genereer, 'n treffende vooruitgang in vergelyking met vorige algoritmes wat aansienlik meer tyd benodig het.

Vroeëre algoritmes het gesukkel met die berekeningskompleksiteit van die voorspelling van die globale impak van 'n sonstorm. DAGGER oorkom egter hierdie uitdaging deur vinnige voorspellingsberekeninge oor die hele oppervlak van die Aarde uit te voer.

Plaaslike voorspellings is van kardinale belang as gevolg van die feit dat die helfte van die aarde op enige gegewe oomblik in duisternis is. DAGGER se spoed en globale dekking maak dit 'n onskatbare hulpmiddel vir die voorspelling en reaksie op sonstormgevare. Die bekendstelling daarvan as 'n oopbronplatform stel nuts- en kommunikasiemaatskappye in staat om dit in hul bedreigingsbepalingstelsels te integreer voordat die ergste weersomstandighede plaasvind.

Terwyl DAGGER nie hoorbare waarskuwings soos tornado-waarskuwings aktiveer nie, verseker DAGGER dat relevante belanghebbendes onmiddellik ingelig word oor potensiële gevare, aansienlik vinniger as voorheen. NASA se ontwikkeling van DAGGER dui op 'n merkwaardige prestasie in ruimteweervoorspelling. Met sy vermoë om 'n 30-minute gevorderde waarskuwing vir sonstorms te verskaf en sy globale voorspellingsvermoëns, rus DAGGER ons beter toe om die potensieel katastrofiese gevolge van hierdie hemelse verskynsels te versag.

