NASA se Curiosity Rover bereik Gediz Vallis Ridge, en onthul leidrade oor Mars se waterige verlede

In 'n merkwaardige prestasie het NASA se Curiosity Mars-rover Gediz Vallis Ridge suksesvol bereik, 'n gebied op die Rooi Planeet wat vermoedelik die oorblyfsels van kragtige antieke puinvloei bevat. Hierdie prestasie bied waardevolle insigte in Mars se geskiedenis van water.

Ongeveer drie biljoen jaar gelede, tydens een van Mars se nat fases, het puinvloei modder en rotse teen 'n berg af vervoer en 'n waaiervormige afsetting gevorm. Met verloop van tyd het Marswinde hierdie neerslag geërodeer tot in die rant wat ons vandag sien. Hierdie rif bevat belangrike leidrade oor die teenwoordigheid van water op Mars in die verlede.

Die reis na Gediz Vallis Ridge was nie sonder uitdagings nie. Die swerwer het gekonfronteer met "gator-terug"-rotse en steil terreine, maar na drie pogings het dit uiteindelik die rant op 14 Augustus bereik. Vanuit hierdie uitkykpunt kan Curiosity die gebied met sy robotarm bestudeer.

Curiosity klim al sedert 2014 op Mount Sharp en het bewyse van antieke mere en strome langs die pad ontdek. Elke laag van die berg verteenwoordig 'n ander tydperk in die geskiedenis van Mars. Gediz Vallis Ridge, synde een van die laaste formasies op die berg, bied 'n momentopname van een van die jongste Mars-tydperke.

Curiosity het tydens sy 11 dae lange ekspedisie by die rant donker rotse wat van ander dele van Mount Sharp afkomstig is, gefotografeer en ontleed. Hierdie rotse, sommige so groot soos motors, is deur puinstrome vervoer, wat 'n unieke geleentheid bied om die boonste berg se materiaal te bestudeer.

Boonop het Curiosity se teenwoordigheid by die rant wetenskaplikes toegelaat om 'n geologiese formasie wat 'n puinvloeiwaaier genoem word, waar te neem. Terwyl die meganika van hul vorming 'n onderwerp van studie bly, hoop navorsers dat die begrip van hierdie gebeure op Mars ook lig sal werp op soortgelyke verskynsels op Aarde.

Die rover het 136 beelde by die Gediz Vallis-rif geneem, wat saamgestel is in 'n panoramiese uitsig oor die gebied. Wetenskaplikes ontleed nou die data en beelde om meer te wete te kom oor Mars se waterige verlede.

Curiosity se volgende missie is om 'n roete na die kanaal bo-op die rant te vind, waar verdere ondersoeke na die raaisels van water op Mount Sharp sal plaasvind.

