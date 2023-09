NASA se CALIPSO Lidar-satellietsending kom na 17 jaar tot 'n einde

NASA se CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) lidar-satellietsending, 'n gesamentlike poging tussen NASA en die Franse Nasionale Sentrum vir Ruimtestudies (CNES), het in Augustus geëindig ná 17 jaar van bedryf. Die satelliet, wat sy brandstofreserwes uitgeput het en nie voldoende krag kon opwek nie, het nie meer behoorlik gefunksioneer nie. Gevolglik is die besluit geneem om die sending op 1 Augustus te beëindig.

CALIPSO het 'n aktiewe lidar-instrument saam met passiewe infrarooi en sigbare beeldhouers gebruik om die vertikale struktuur en kenmerke van dun wolke en aërosols in die aarde se atmosfeer te ondersoek. Lidar- en radarstelsels straal energiestrale na die aarde uit en meet die weerkaatsing van daardie strale van wolke en aërosols af. In vergelyking met passiewe sensors wat gereflekteerde sonlig of straling meet, is lidar 'n aktiewe sensor.

CALIPSO, wat op 28 April 2006 van stapel gestuur is, het saam met die wolkprofielradarstelsel op die CloudSat-satelliet gewerk. Die twee satelliete, wat in Son-sinchroniese wentelbane van die Noord- tot Suidpool geplaas is, het die atmosfeer se vertikale struktuur ondersoek en die hoogtes van verskeie deeltjies soos stof, seesout, as en roet gemeet. Dit het wetenskaplikes unieke gelyktydige waarnemings en ongekende 3D-aansigte van wolk- en aërosolvorming verskaf.

Een van CALIPSO se noemenswaardige toepassings was om aspluime van vulkaniese uitbarstings op te spoor en te meet. Die waarnemings wat deur CALIPSO ingesamel is, is deur vulkaniese as-adviessentrums wêreldwyd gebruik om kommersiële vlieëniers in te lig oor moontlike gevare, om veilige vlugroetes te verseker.

Dave Winker, hoofondersoeker vir CALIPSO, het 'n gevoel van prestasie uitgespreek vir die sukses van die missie oor die lang duur daarvan. CALIPSO se missie het belangrike data verskaf om die aarde se atmosfeer te verstaan ​​en het bygedra tot vooruitgang in atmosferiese wetenskap.

Bronne:

– NASA