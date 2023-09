Nuwe insigte in uitbarsting van Eta Carinae onthul deur NASA se Chandra-sterrewag

Met behulp van data wat strek oor twee dekades wat deur NASA se Chandra X-straalsterrewag ingesamel is, het sterrekundiges waardevolle nuwe inligting gekry oor 'n uitbarsting van Eta Carinae wat in die middel van die 19de eeu plaasgevind het. Die waarnemings is gekombineer om 'n fliek te skep wat rame van Eta Carinae uit 1999, 2003, 2009, 2014 en 2020 vertoon. Deur hierdie data te ontleed in samewerking met waarnemings van ESA se XMM-Newton, kon sterrekundiges die uitbreiding van die sterre dophou. uitbarsting wat ongeveer 180 jaar gelede plaasgevind het, waartydens Eta Carinae 'n beduidende massa in die ruimte verdryf het teen snelhede van tot 4.5 miljoen myl per uur. Hierdie studie beklemtoon hoe verskillende ruimtesterrewagte kan saamwerk om ons begrip van langtermynveranderinge in die heelal te verbeter.

Eta Carinae is 'n tweesterrestelsel wat uit twee massiewe sterre bestaan, waarvan een na raming 90 keer die massa van die Son is en die ander ongeveer 30 keer die massa van die Son. In die 1800's het Eta Carinae 'n massiewe ontploffing beleef bekend as die "Groot Uitbarsting", waartydens dit tussen 10 en 45 keer die massa van die Son verdryf het. Hierdie materiaal het digte sferiese gaswolke gevorm, bekend as die Homunculus-newel, wat aan weerskante van die twee sterre geleë is.

'n Vorige studie wat Chandra-data gebruik het, het 'n helder ring X-strale ontdek wat die Homunculus-newel omring. Die nuwe fliek wat uit Chandra-data geskep is, tesame met 'n diep beeld wat gevorm word deur die data saam te voeg, bied bykomende insigte in die wisselvallige geskiedenis van Eta Carinae. Dit onthul die vinnige uitbreiding van die X-straalring en die teenwoordigheid van 'n voorheen onbekende dowwe dop X-strale daarbuite. Die dowwe X-straaldop is vermoedelik die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting in die 1840's.

Op grond van hierdie bevindinge veronderstel navorsers dat materiaal tussen 1200 en 1800, selfs voor die Groot Uitbarsting, uit Eta Carinae uitgestoot is. Die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting het toe met hierdie uitgeworpe materiaal gebots en verhit en die helder X-straalring gevorm. Hierdie ontploffingsgolf het sedertdien verby die ring gereis. Die ooreenkomste in vorm en oriëntasie tussen die buitenste X-straalskulp en die Homunculus-newel dui op 'n gemeenskaplike oorsprong vir beide strukture.

Verdere ontleding met behulp van die XMM-Newton-teleskoop het aan die lig gebring dat die X-straalhelderheid van Eta Carinae met verloop van tyd afgeneem het, in ooreenstemming met vorige waarnemings. Navorsers het die helderheid van Eta Carinae in X-strale tydens die Groot Uitbarsting beraam en dit gekombineer met die waargenome spoed van die uitgeworpe materiaal om te bepaal dat die uitbarsting waarskynlik uit twee ontploffings bestaan ​​het. Die eerste ontploffing het die vinnige uitstoot van 'n kleiner hoeveelheid vinnige, lae-digtheid gas behels, wat die X-straal-ontploffingsgolf veroorsaak het. Dit is gevolg deur 'n stadiger uitstoot van digte gas, wat uiteindelik die Homunculus-newel gevorm het.

’n Vorige studie gelei deur Nathan Smith van die Universiteit van Arizona het voorgestel dat die Groot Uitbarsting veroorsaak is deur die samesmelting van twee sterre binne die drievoudige sterstelsel. Hierdie verduideliking kan ook verantwoordelik wees vir die ringagtige struktuur wat in X-strale waargeneem word, aangesien die samesmelting materiaal in 'n plat vlak sou uitstoot.

Die nuwe insigte verkry uit die Chandra X-straalsterrewag bied 'n dieper begrip van die fassinerende geskiedenis van Eta Carinae, wat daarop dui dat dit 'n uiters kragtige ontploffing oorleef het wat tipies 'n ster sou uitwis.

Bron: The Astrophysical Journal