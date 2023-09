Eerste Amerikaanse asteroïdemonster wat by NASA se Johnson Space Center onthul word

NASA se Johnson Space Centre sal op 11 Oktober die Verenigde State se eerste asteroïdemonster onthul as deel van die OSIRIS-REx-sending. Hierdie monster, wat van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel sal word, sal na verwagting waardevolle insigte verskaf oor die vorming van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig is in 2016 gelanseer met die doel om Bennu te bestudeer en 'n monster van sy oppervlakmateriaal te versamel. In Oktober 2020 het die ruimtetuig suksesvol sowat 250 gram materiaal ingesamel vir aflewering terug na die aarde. Die finale fase van die sending sal op 24 September 2023 afgesluit word, wanneer 'n kapsule wat die Bennu-monsters bevat, vrygestel en in die Utah-woestyn geland sal word.

Tydens die onthullingsgeleentheid sal NASA se OSIRIS-REx-wetenskapspan 'n aanvanklike ontleding van die monster deel. Sodra die monster die aarde veilig bereik en land, sal NASA-kundiges die rotse en stof van die asteroïde binne-in die kapsule versamel. Hierdie monsters sal dan by NASA Johnson se ongerepte kurasiefasiliteit ondersoek word vir verdere ontleding.

Die OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory is deur NASA gestig om die verspreiding van die monsters aan wetenskaplikes wêreldwyd te bestuur. Die navorsing wat op hierdie monsters gedoen is, het ten doel om ons begrip van die vorming van ons planeet en die sonnestelsel te verbeter, asook om die oorsprong van organiese verbindings te ondersoek wat tot die ontwikkeling van lewe op Aarde kon bygedra het. Daarbenewens sal 'n gedeelte van die steekproef gereserveer word vir toekomstige navorsing, aangesien tegnologie mettertyd aanhou verbeter.

Die Johnson Space Centre is die tuiste van die wêreld se grootste versameling astromateriale, insluitend monsters van asteroïdes, komete, Mars, die Maan, die Son en selfs stof van ander sterre. Hierdie versameling word deur wetenskaplikes gebruik om navorsing oor planetêre materiale en die ruimte-omgewing te doen, wat ons kennis van die sonnestelsel en verder bevorder.

Bronne:

– NASA

– OSIRIS-REx-sending