NASA se OSIRIS-REx-sending vind bewyse van water en koolstof in asteroïde Bennu-monster

NASA se OSIRIS-REx-sending het opwindende aanvanklike bevindings onthul van die 4.5 miljard jaar oue asteroïde Bennu-monster, wat onlangs na die aarde teruggebring is. Voorlopige ontledings van die monster dui op die teenwoordigheid van water en hoë koolstofinhoud, wat die moontlikheid voorstel om die boustene van lewe op Aarde binne die rots te vind. Hierdie resultate is 'n belangrike mylpaal in die studie van ons hemelse buurt.

Die monster wat deur OSIRIS-REx ingesamel is, is die grootste koolstofryke asteroïdemonster wat ooit aan die aarde gelewer is. NASA-administrateur Bill Nelson het sy entoesiasme uitgespreek en gesê dat hierdie monster aansienlik sal bydra tot ons begrip van die oorsprong van lewe op ons planeet vir toekomstige geslagte. Verdere ontleding is egter nodig om die aard van die koolstofverbindings wat in die monster ontdek is, ten volle te begryp.

Die betekenis van hierdie ontdekking strek verder as die soeke na die oorsprong van lewe. Die rotse en stof wat van Bennu versamel is, bied 'n unieke geleentheid om te bestudeer hoe ons sonnestelsel gevorm het en hoe materiale wat tot die ontwikkeling van lewe op Aarde gelei het, afgelewer is. Daarbenewens stel dit wetenskaplikes in staat om maatreëls te ondersoek wat ons planeet teen moontlike asteroïdebotsings kan beskerm.

Die OSIRIS-REx-sending het gepoog om 60 gram asteroïdemateriaal te versamel. Tydens die ondersoek van die monster met sy terugkeer, het wetenskaplikes egter 'n oorvloed van bonus asteroïde materiaal ontdek. Met hierdie onverwagte bykomende materiaal is die proses van hantering en bevat van die hoofmonster vertraag.

Wetenskaplikes het 'n voorlopige ontleding van die bonusmateriaal uitgevoer deur verskeie tegnieke soos skandeerelektronmikroskopie, infrarooimetings, X-straaldiffraksie en chemiese elementontleding te gebruik. Die resultate van hierdie ontledings het bewys gelewer van oorvloedige koolstof en water in die monster, wat die aanvanklike bevindinge bevestig.

Die OSIRIS-REx wetenskaplike span sal oor die volgende twee jaar voortgaan om die monsters te bestudeer en te karakteriseer. Minstens 70% van die steekproef sal bewaar word vir toekomstige navorsing deur wetenskaplikes wêreldwyd. Hierdie waardevolle materiaal sal beskikbaar wees vir 'n kohort van meer as 200 wetenskaplikes van verskeie instellings wêreldwyd.

Daarbenewens sal monsters geleen word aan prominente instellings soos die Smithsonian Institution, Space Center Houston en die Universiteit van Arizona vir openbare vertoon. Hierdie openbare uitstallings sal mense in staat stel om te verwonder oor die merkwaardige prestasies van die OSIRIS-REx-sending en om meer te wete te kom oor die wonders van ons sonnestelsel.

Bronne: NASA