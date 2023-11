Nuwe sending op pad na ruimtestasie om atmosferiese golwe te bestudeer

NASA se Atmosferiese Golwe-eksperiment (AWE) maak gereed vir sy komende sending na die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die sending, wat op 9 November 2023 van stapel gestuur sal word, het ten doel om atmosferiese golwe en hul uitwerking op ruimteweer te bestudeer deur die aarde se natuurlike luggloei te ontleed.

AWE, ontwikkel deur Utah State University se Space Dynamics Laboratory, sal aan die buitekant van die ISS gemonteer word. Vanuit hierdie posisie sal dit golwings in die lug waarneem wat atmosferiese swaartekraggolwe (AGW's) genoem word. Hierdie golwe, wat deur verskeie weergebeurtenisse soos tornado's en donderstorms veroorsaak kan word, strek tot in die ruimte en kan satelliet- en kommunikasieseine ontwrig.

Deur AGW's by die mesopouse te meet, 'n atmosferiese laag rondom 54 myl (87 kilometer) in hoogte, sal AWE belangrike insigte verskaf oor die impak van AGW's op ruimteweer. Dit sal die eerste keer wees dat AGW's, veral kleinskaalse, wêreldwyd by die mesopouse gemeet sal word.

Die mesopouse is waar AGW's geopenbaar word deur kleurvolle bande lig bekend as luggloed. AWE sal hierdie golwe opspoor deur variasies in infrarooi luggloed aan te teken, wat nie vir die menslike oog sigbaar is nie. Deur die helderheid van die infrarooi luggloed te monitor soos golwe daardeur beweeg, sal AWE wetenskaplikes in staat stel om die grootte, krag en verspreiding van die AGW's meer akkuraat as vorige missies te bepaal.

AWE se instrumentasie sluit die Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) in, wat uit vier teleskope bestaan. Die AMTM sal die mesopouse skandeer en die helderheid van lig by spesifieke golflengtes meet om temperatuurkaarte te skep wat die beweging van AGW's in die atmosfeer openbaar.

Hierdie missie is 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van AGW's en hul impak op ruimteweer. AWE se omvattende studie van AGW's by die mesopouse sal waardevolle data vir toekomstige satellietkommunikasie- en opsporingstelsels verskaf.

FAQ

V: Wat is AWE?

A: AWE staan ​​vir Atmospheric Waves Experiment, 'n missie wat deur Utah State University ontwikkel is om atmosferiese golwe en hul uitwerking op ruimteweer te bestudeer.

V: Wat sal AWE meet?

A: AWE sal atmosferiese swaartekraggolwe (AGW's) meet wat van die laagste vlak van die atmosfeer na die ruimte strek.

V: Hoe sal AWE AGW's bestudeer?

A: AWE sal variasies in die infrarooi luggloed by die mesopouse waarneem, 'n atmosferiese laag rondom 54 myl in hoogte, om AGW's op te spoor en te ontleed.

V: Wat is die potensiële impak van AGW's op ruimteweer?

A: AGW's kan satelliet- en kommunikasieseine ontwrig, wat dit noodsaaklik maak om hul gedrag en uitwerking op ruimteweer te verstaan.

V: Hoe sal AWE bydra tot satellietkommunikasie en -opsporing?

A: Deur gedetailleerde metings van AGW's te verskaf, sal AWE die ontwikkeling van toekomstige satellietkommunikasie- en opsporingstelsels inlig.