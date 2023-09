Die OSIRIS-REx-missie: om uitheemse rotsmonsters terug na die aarde te bring

’n NASA-ruimtetuig, die OSIRIS-REx-sending, gaan sy sewe jaar lange reis na ’n asteroïde afsluit en hierdie naweek na die aarde terugkeer. Die missie het ten doel om ongerepte rotsmonsters uit 'n uitheemse wêreld terug te bring, wat waardevolle insigte in die vorming van lewe kan verskaf. Die ruimtetuig sal na verwagting in Utah land, met gebeure wat beplan word om die asteroïdemonsterkapsule te beveilig, dit na die Johnson Space Centre in Houston te vervoer en dit dan oop te maak vir verdere ondersoek.

Die OSIRIS-REx-sending het in 2011 begin, na jare se dinkskrums en voorstelle. Die ruimtetuig, gebou en bedryf deur Lockheed Martin, is deur NASA gekies om die missie te onderneem, wat behels dat asteroïdemateriaal teruggebring word na die aarde vir gedetailleerde ontleding. Die sending se hoofondersoeker, Dante Lauretta, het die gebeure van die sending vir byna twee dekades in die vooruitsig gestel.

Bennu, die teiken-asteroïde, is vermoedelik 'n oorblyfsel uit die vroeë geskiedenis van die Sonnestelsel. Wetenskaplikes hoop dat die materiaal wat van Bennu ingesamel is, antwoorde sal verskaf op fundamentele vrae oor die oorsprong van lewe op aarde. Die monster-terugvoerkapsule, wat tans aan die OSIRIS-REx-ruimtetuig geheg is, bevat die grootste ongerepte monster van buiteaardse materiaal wat nog ooit van anderkant die Maan teruggebring is.

Die landing van die ruimtetuig sal die begin van die volgende fase van die sending wees, aangesien wetenskaplikes voorberei om die asteroïdemateriaal te ondersoek. Navorsers sal grond- en watermonsters uit die Utah-woestyn versamel om te verseker dat daar geen besoedeling van die monsters is nie. Die uiteindelike doel is om 'n beter begrip van ons oorsprong en die vorming van lewe te kry.

