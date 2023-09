NASA haal monsters suksesvol van asteroïde Bennu af

NASA se OSIRIS-REx-sending het 'n belangrike mylpaal bereik deur monsters van die asteroïde Bennu te haal. Die ruimtetuig het ongeveer 250 gram rots en stof teruggebring, wat na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas vervoer sal word vir verdere ontleding. Dit is die eerste Amerikaanse asteroïde-monster-terugkeer in die geskiedenis en sal na verwagting ons begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel verdiep.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het die monsterkapsule in die rigting van die aarde se atmosfeer vrygestel, en dit het op die departement van verdediging se Utah-toets- en oefenreeks naby Salt Lake City geland. Die kapsule is per helikopter na 'n tydelike skoon kamer vervoer, waar dit nou aan 'n deurlopende vloei stikstof gekoppel is om te verseker dat die monster suiwer bly vir wetenskaplike ontleding.

Die gehaalde monsters sal uitmekaar gehaal en geweeg word, en 'n inventaris van die rotse en stof sal geskep word. Met verloop van tyd sal stukke van Bennu aan wetenskaplikes wêreldwyd versprei word. Dit sal navorsers in staat stel om ontdekkings te maak wat ons kennis van planeetvorming verbeter, asook die oorsprong van organiese stowwe en water wat tot lewe op Aarde bygedra het.

Daarbenewens sal die studie van Bennu, 'n potensieel gevaarlike asteroïde, wetenskaplikes help om insigte te kry in die tipes asteroïdes wat 'n bedreiging vir ons planeet in die toekoms kan inhou. Die suksesvolle herwinning van monsters van Bennu is 'n bewys van NASA se tegnologiese vermoëns en sal ons begrip van die heelal verder bevorder.

Bronne:

– NASA-administrateur Bill Nelson

– NASA se OSIRIS-REx-sending

Definisies:

– OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer, 'n NASA-ruimtetuigsending om die asteroïde Bennu te bestudeer en 'n monster na die aarde terug te stuur.

– Bennu: ’n Asteroïde naby die Aarde wat deur die OSIRIS-REx-sending bestudeer is om die samestelling en oorsprong daarvan te verstaan.