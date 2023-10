NASA se Psyche-ruimtetuig-lansering kan vertraag word weens slegte weer

NASA berei voor vir die lansering van sy Psyche-ruimtetuig, wat 'n metaalryke asteroïde gaan verken. Ongunstige weerstoestande by die Kennedy-ruimtesentrum in Florida kan egter moontlik die opstyg vertraag. Die lansering is tans geskeduleer vir Donderdag, 12 Oktober, om 10:16 ET, met SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl. Maar NASA het aangekondig dat daar slegs 'n 20%-kans op aanvaarbare weerstoestande is, met kommer oor wolkformasies en elektriese veldaktiwiteit.

Gelukkig het die sendingspan tot 25 Oktober om die ruimtetuig op pad te stuur as die weer Donderdag se lansering ontwrig. Die Psyche-sending is opmerklik omdat dit die eerste keer sal wees dat 'n asteroïde met 'n metaalryke oppervlak verken word. Wetenskaplikes glo dat die asteroïde groot hoeveelhede metaal bevat, in teenstelling met rots of ys.

Die ruimtetuig sal 'n indrukwekkende 2.2 miljard myl reis om die asteroïde te bereik, wat byna ses jaar neem om sy reis tussen Mars en Jupiter te voltooi. Sodra dit aankom, sal die Psyche-ruimtetuig begin om die 170 myl-wye asteroïde te ontleed met behulp van verskeie wetenskaplike instrumente. Die doel is om 'n dieper begrip te kry van die vroeë stadiums van die sonnestelsel en die vorming van rotsagtige planete soos Aarde en Mars.

Hierdie sending sal die agtste vlug van SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl wees sedert sy aanvanklike lansering in 2018. Die Falcon Heavy word beskou as een van die kragtigste vuurpyle wat tans in werking is. Benewens die Psyche-sending, berei NASA ook voor om sy eerste rotsmonster wat van 'n asteroïde versamel is en na die aarde teruggebring is, te onthul. Die hoogs verwagte geleentheid sal regstreeks uitgesaai word.

Bronne: NASA, Redakteurs se aanbevelings