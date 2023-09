NASA se Artemis II Moon Rocket bereik mylpaal met integrasie van RS-25-enjins

NASA se Artemis II Moon-vuurpyl het 'n belangrike mylpaal behaal aangesien al vier RS-25-enjins suksesvol geïntegreer is in die kernstadium by NASA se Michoud Assembly Facility in New Orleans. Dit dui op die eerste bemanningsmissie binne die Artemis-program, wat vordering aandui in die rigting van die agentskap se doelwit om mense na die maanoppervlak terug te keer.

Die integrasieproses het op 11 September begin, met tegnici wat die eerste enjin aan die Space Launch System (SLS) vuurpylkernstadium aangebring het. Die tweede, derde en vierde enjins is daarna onderskeidelik op 15, 19 en 20 September geïnstalleer. Aerojet Rocketdyne, die primêre kontrakteur vir die RS-25-enjins, en Boeing, die hoofkontrakteur vir die kernfase, het met NASA saamgewerk aan hierdie prestasie.

Die volgende fase vir die spanne het behels om die enjins aan die verhoog vas te maak en die aandrywing en elektriese stelsels naatloos binne die struktuur te integreer. Die SLS-kernverhoog, wat op 'n indrukwekkende hoogte van 212 voet staan, dien as die fondament van die Maanvuurpyl. Sy twee dryfmiddeltenks hou meer as 733,000 25 liter superverkoelde vloeibare dryfmiddel wat die vier RS-XNUMX-enjins sal voed. Daarbenewens huisves die verhoog die vlugrekenaars, avionika en elektriese stelsels, wat as die sentrale senuweestelsel van die vuurpyl optree.

Tydens die Artemis II-sending sal die RS-25-enjins gesamentlik 'n merkwaardige 2 miljoen pond stootkrag genereer, wat die bemanning verby lae-Aarde-baan dryf vir hul maanreis. Hierdie missie verteenwoordig 'n deurslaggewende stap in die rigting van NASA se oorkoepelende doelwit om die eerste vrou en die eerste persoon van kleur op die Maan te laat land.

Die SLS-kernstadium speel 'n deurslaggewende rol in NASA se diepruimteverkenningstrategie, en werk saam met die Orion-ruimtetuig en die maanpoort wat om die maan wentel. Saam met kommersiële menslike landingstelsels is hierdie elemente die sleutel om volgehoue ​​menslike teenwoordigheid op die maanoppervlak moontlik te maak. Die SLS staan ​​veral as die enigste vuurpyl wat in staat is om Orion, ruimtevaarders en noodsaaklike voorrade in 'n enkele missie aan die Maan te lewer.

Oor die algemeen verteenwoordig die suksesvolle integrasie van die RS-25-enjins in die kernstadium van NASA se Artemis II Moon-vuurpyl 'n beduidende vooruitgang in die rigting van die agentskap se ambisie om ruimtevaarders na die Maan terug te keer en die weg te baan vir 'n nuwe era van maanverkenning.

Bronne:

