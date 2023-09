NASA se Mars-helikopter, Ingenuity, het ’n nuwe vlugrekord op die rooi planeet behaal. Tydens sy 59ste vlug het Ingenuity 'n hoogte van 20 meter bereik, wat sy vorige rekord met 6 meter oortref het.

Vernuf se jongste prestasie is aangekondig deur NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL), wat toesig hou oor die missie wat ook die Perseverance-rover behels. Die vlug was hoofsaaklik daarop gefokus om Ingenuity te druk om 'n nuwe hoogterekord te behaal, aangesien dit teruggeland het op dieselfde plek van waar dit opgestyg het.

Sedert sy nooiensvlug in April 2021 het Ingenuity aansienlike vordering gemaak. Tydens sy aanvanklike vlug het dit vir 3 sekondes 39.1 meter bo die Mars-oppervlak gesweef, wat bewys het dat dit aangedrewe vlug kon bereik ten spyte van Mars se dun atmosfeer. Opvolgende vlugte het gesien dat Ingenuity so lank as 169.5 sekondes in die lug bly, afstande van tot 709 meter aflê en snelhede van tot 15 mph (6.5 meter per sekonde) bereik het.

Vernuf se werkverrigting het verwagtinge oortref, met die helikopter wat die Perseverance-rover bygestaan ​​het deur lugskote te neem vir roetebeplanning in Jezero Crater. Verder het Ingenuity sy veerkragtigheid getoon deur van verskeie tegniese probleme langs die pad te herstel.

NASA beplan om die kennis wat van Ingenuity verkry is, te gebruik om meer gevorderde weergawes van die helikopter te ontwikkel vir toekomstige Mars-missies, en moontlik selfs missies buite die rooi planeet.

