NASA se OSIRIS-REx-sending het monsters van die asteroïde Bennu suksesvol na die aarde afgelewer, wat wetenskaplikes voorsien van 'n magdom data om te bestudeer. Die aanvanklike ontleding van die monster het aan die lig gebring dat Bennu ryk is aan water en koolstofbevattende verbindings, wat dit 'n waardevolle hulpbron maak om die oorsprong van lewe op ons planeet te ondersoek. Die monster is die grootste koolstofryke asteroïdemonster wat nog ooit versamel is en sal bydra tot ons begrip van die vorming en evolusie van ons sonnestelsel.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig is in 2016 gelanseer en het Bennu in 2018 bereik ná 22 maande se bestudering van die asteroïde vanuit ’n wentelbaan. In Oktober 2020 het die ruimtetuig 'n dramatiese steekproeflopie gemaak en 'n groot hoeveelheid materiaal van die poreuse oppervlak van Bennu versamel. Terwyl sommige vuilheid en klippies in die ruimte ontsnap het tydens die versamelingsproses, is die meeste van die monster suksesvol in die ruimtetuig se houer vasgemaak.

Die terugvoerkapsule met die monster het in September 2021 in Utah geland en is na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer vir verwerking en kurasie. Die presiese hoeveelheid materiaal wat ingesamel is, is nog onbekend, maar skattings dui daarop dat dit ongeveer 8.8 onse (250 gram) is, wat die missievereiste van 2.1 onse (60 gram) oorskry. Oor die komende maande en jare sal dele van die steekproef aan navorsers wêreldwyd versprei word vir gedetailleerde studie.

Wetenskaplikes hoop dat die ontleding van die Bennu-monster insigte sal verskaf oor die identiteit van koolstofverbindings en hul rol in die oorsprong van lewe op aarde. Hulle verwag ook dat die bestudering van die asteroïde belangrike inligting oor die vorming en evolusie van ons sonnestelsel sal openbaar. Die OSIRIS-REx-ruimtetuig sal sy missie voortsit en na 'n ander asteroïde genaamd Apophis reis, waar dit in 2029 verdere ondersoeke sal doen.

Bronne: NASA-administrateur Bill Nelson, Dante Lauretta (hoofondersoeker aan die Universiteit van Arizona)