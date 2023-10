NASA kies SpaceX vir die bekendstelling van klein satelliete om ruimteweer te bestudeer

NASA het SpaceX gekies om die Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellite (TRACERS) te lanseer as deel van 'n saamrysending in 2025. Die TRACERS smallsats sal ruimteweer en die magnetosfeer vanuit 'n lae Aarde-baan ondersoek. Die bekendstellingsdatum is nog nie bepaal nie, maar dit sal na verwagting nie vroeër as April 2025 plaasvind nie.

Die twee TRACERS-ruimtetuie word deur Millennium Space Systems gebou. Sodra hulle in son-sinchroniese wentelbaan ontplooi is, sal hulle herhaaldelik deur die poolpunt van die Aarde se magnetosfeer beweeg. Hierdie gebied is waar die magnetiese veldlyne afbuig na die noord- en suidpool. Die missie sal fokus op die bestudering van die interaksies bekend as magnetiese herverbinding tussen die sonwind en die Aarde se magnetosfeer.

NASA het oorspronklik die TRACERS-sending in 2019 gekies as 'n heliophysics Small Explorer (SMEX)-sending. Dit was aanvanklik beplan om as 'n sekondêre loonvrag met 'n ander SMEX-missie, PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), bekendgestel te word. NASA het egter onlangs besluit om PUNCH in 9 op dieselfde Falcon 2025-vuurpyl as die Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization en Ices Explorer (SPHEREx)-sending te lanseer.

Die spesifieke waarde van die taakopdrag wat aan SpaceX vir die TRACERS-sending toegeken is, is nie deur NASA bekend gemaak nie weens mededingingsensitiwiteit. NASA het egter $3.593 miljoen toegeken aan SpaceX se Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR)-kontrak in verband met hierdie taakbestelling.

Oor die algemeen sal die TRACERS-sending bydra tot 'n beter begrip van ruimteweer en die komplekse interaksies tussen die Aarde en die Son. Dit is nog 'n belangrike stap vorentoe in NASA se pogings om ons omliggende ruimte-omgewing te verken en te bestudeer.

