Hemelse skouspel: Supernova-oorblyfsel neem die vorm van 'n kosmiese hand aan

Nasa se toonaangewende X-straal-ruimteteleskoop het 'n asemrowende beeld van die oorblyfsels van 'n kosmiese ontploffing vasgevang, wat 'n ongelooflike ooreenkoms vertoon met 'n skelethand wat in die dieptes van die ruimte uitreik. Amptelik bekend as MSH 15-52, het hierdie hemelse formasie ontstaan ​​uit die ondergang van 'n enorme ster, wat gelei het tot 'n supernova-gebeurtenis en die geboorte van 'n pulsar—'n digte en vinnig draaiende sterre-oorblyfsel wat algemeen na verwys word as 'n polsende ster.

Pulsars, ook bekend as roterende neutronsterre, beskik oor ongelooflike kragtige magnetiese velde wat aanleiding gee tot robuuste strale van gelaaide deeltjies en 'n formidabele wind. Hierdie verskynsels kulmineer in die skepping van 'n pulsarwindnewel, met die pulsar self, PSR B1509-58, wat in die middel van die beeld geposisioneer is en soos die basis van 'n palm lyk. Die pulsar wat deeltjies in die ruimte uitstraal, vorm 'n ligkonfigurasie wat aan die menslike hand herinner, soos verduidelik in 'n verklaring van Nasa.

Die verstommende saamgestelde beeld, vasgevang deur Nasa se Chandra X-straal-ruimteteleskoop en die baanbreker IXPE-ruimteteleskoop, vertoon MSH 15-52 in ongelooflike detail, wat strukture onthul wat vreeslik soos die ingewikkelde bene van 'n menslike hand lyk. Navorsers het Nasa se Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), wat in Desember 2021 bekendgestel is, gebruik om MSH 15-52 vir ongeveer 17 dae te bestudeer. Hierdie waarneming het nuwe insigte verskaf oor die magnetiese veld van die pulsar en die rigting van sy X-straalstrale.

Die IXPE-data het veral die eerste omvattende kaart van die magneetveld binne die handvormige newel onthul. Gelaaide deeltjies wat die X-strale uitstraal, volg die ingewikkelde paaie wat deur die magnetiese veld gedefinieer word, wat die fundamentele vorm van die newel skep—net soos die bene 'n menslike hand vorm. Hierdie innoverende gebruik van X-strale het wetenskaplikes in staat gestel om verborge inligting oor die kosmiese skouspel te ontbloot.

Daar is gevind dat die polarisasievlakke binne betekenisvolle gebiede van MSH 15-52, soos aangedui deur die ruimteteleskoop se data, merkwaardig hoog is. Dit dui op 'n gebrek aan turbulensie in hierdie streke, wat lei tot reguit en konsekwente magneetveldlyne - die meeste sigbaar in die vingers en duim van die kosmiese hand. Omgekeerd bied meer komplekse en onstuimige areas 'n aansienlike hupstoot van energie aan die deeltjies, wat lei tot die prominente helder X-straalstraal naby die "pols" van die boeiende handagtige struktuur.

Hoofskrywer van die studie, Roger Romani van Stanford Universiteit, het sy opgewondenheid oor die bevindinge uitgespreek en gesê dat "Die IXPE-data gee ons die eerste kaart van die magnetiese veld in die 'hand'. Die gelaaide deeltjies wat die X-strale produseer, beweeg langs die magneetveld en bepaal die basiese vorm van die newel, soos die bene in 'n persoon se hand doen." Mede-outeur Josephine Wong, ook van Stanford, het hierdie innoverende gebruik van X-strale vergelyk met sy bekende rol as 'n mediese diagnostiese hulpmiddel en opgemerk hoe dit waardevolle inligting verskaf wat andersins verborge sou bly.

Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die lewensiklus van hoogs energieke deeltjies wat pulsars omring, en bied deurslaggewende insigte in hul rol as deeltjieversnellers. MSH 16,000-15, wat 'n verbysterende 52 2001 ligjare van die aarde af geleë is, is aanvanklik deur Nasa se Chandra X-straalsterrewag opgemerk in 23. Die merkwaardige ontdekkings wat deur die gebruik van IXPE-data moontlik gemaak is, is op XNUMX Oktober amptelik in The Astrophysical Journal gedokumenteer.

FAQ

Wat is MSH 15-52?

MSH 15-52 is 'n hemelse formasie wat voortspruit uit die ontploffing van 'n massiewe ster, wat tot 'n pulsar lei.

Wat is 'n pulsar?

'n Pulsar is 'n digte en vinnig draaiende sterre-oorblyfsel, ook bekend as 'n pulserende ster of 'n roterende neutronster. Dit straal kragtige magnetiese velde uit en vorm strukture soos pulsarwindnewels.

Wat het Nasa se IXPE-ruimteteleskoop onthul?

Die IXPE-ruimteteleskoop het nuwe insigte verskaf oor die magnetiese veld van die pulsar en die rigting van sy X-straalstrale, wat die eerste omvattende kaart van die magneetveld binne die handvormige newel onthul.

Hoe ver is MSH 15-52 van die aarde af?

MSH 15-52 is 16,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë.