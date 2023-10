NASA om monster van asteroïde Bennu te openbaar wat deur OSIRIS-REx-ruimtetuig ingesamel is

NASA gaan die publiek 'n blik gee op die asteroïdemonster wat deur sy OSIRIS-REx-ruimtetuig na die aarde teruggebring is. 'n Regstreekse stroom van die onthulling sal op Woensdag, 11 Oktober om 11:24 ET plaasvind. Die kapsule wat klippe en stof bevat wat van die oppervlak van die naby-aarde asteroïde "Bennu" versamel is, het by 'n opleidingsterrein van die Departement van Verdediging in die Utah-woestyn geland. XNUMX September. Sedertdien het wetenskaplikes aanvanklike ontledings van die monster gedoen.

OSIRIS-REx het sy monster suksesvol van Bennu in 2020 gekry en die volgende jaar en 'n half spandeer om die asteroïde van bo af waar te neem. In Mei 2021 het dit sy reis terug na die aarde begin. Met sy aankoms verlede maand, is die houer na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas, vervoer om oopgemaak te word.

Intussen is die OSIRIS-REx-ruimtetuig steeds in die ruimte en is nou op pad na 'n asteroïde genaamd Apophis, onder 'n nuwe sendingnaam, OSIRIS-APEX.

Asteroïde Bennu word na raming meer as 4.5 miljard jaar oud, en sy materiaal kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde. Die missie het verwagtinge oortref deur meer materiaal vas te lê as wat verwag is. Christopher Sneadr, NASA se adjunk-leier van OSIRIS-REx, het opgewondenheid uitgespreek oor die oorvloed van materiaal en gesê dat "die heel beste 'probleem' om te hê is dat daar soveel materiaal is, dit neem langer as wat ons verwag het om dit te versamel."

Die lewendige stroomgeleentheid sal verdere inligting bied oor die bevindinge van die vasgevang materiaal tot dusver, wat ons nader bring aan die ontbloot van die geheime wat in die asteroïde gehou word.

Bronne:

– NASA se Johnson-ruimtesentrum