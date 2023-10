Wetenskaplikes loods vuurpyle om atmosfeer tydens sonsverduistering te bestudeer

Op 14 Oktober sal 'n seldsame ringvormige sonsverduistering, ook bekend as 'n "ring van vuur"-verduistering, in dele van die westelike Verenigde State sigbaar wees. Terwyl baie lugkykers die skouspel sal geniet, sal 'n span NASA-wetenskaplikes hard aan die werk wees tydens die geleentheid. Onder leiding van Aroh Barjatya, 'n professor in ingenieursfisika aan die Embry-Riddle Aeronautical University, is die NASA-sending, genaamd Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), daarop gemik om veranderinge in die atmosfeer tydens die verduistering te meet.

Die APEP-sending sal drie klinkende vuurpyle gebruik om data oor die ionosfeer in te samel, 'n streek van die atmosfeer wat 'n kritieke rol speel in satellietkommunikasie, insluitend GPS. Tydens die verduistering sal temperatuur en digtheid in die ionosfeer daal, wat 'n golfagtige effek veroorsaak, wat moontlik satellietkommunikasie kan beïnvloed.

Barjatya het die ionosfeer vergelyk met 'n dam met sagte rimpelings, en gesê dat die verduistering soos 'n motorboot is wat die water ontwrig. Hy het die belangrikheid daarvan beklemtoon om die versteurings in die ionosfeer te verstaan ​​en te modelleer as gevolg van die afhanklikheid van satellietkommunikasie wat deur hierdie streek gaan.

Ná die ringvormige verduistering sal die vuurpyle en hul instrumente na NASA se Wallops-vlugfasiliteit in Virginia vervoer word. Hulle sal herbekendgestel word tydens die komende totale sonsverduistering op 8 April 2024. Hierdie twee sonsverduisterings sal die laaste groots wees wat tot 2044 in die aangrensende Verenigde State sigbaar is.

Barjatya het die belangrikheid van die insameling van data tydens verduisterings beklemtoon en gesê dat dit waardevolle insigte sal verskaf oor die uitwerking van verduisterings op die ionosfeer op klein ruimtelike skale. Die data wat tydens hierdie sendings ingesamel word, sal bydra tot 'n beter begrip van ons atmosfeer en sy interaksies met hemelse gebeurtenisse.

