NASA se Europa Clipper-ruimtesonde: Nooi aardbewoners om hul merk in die ruimte te laat

NASA berei voor om 'n buitengewone sending na Jupiter se maan, Europa, te onderneem met hul komende Europa Clipper-ruimtesonde. Hierdie ambisieuse poging het ten doel om die maan se potensiële bewoonbaarheid vir lewe te verken en te ondersoek. Opwindend genoeg bied NASA 'n geleentheid vir mense van regoor die wêreld om aan hierdie geskiedkundige reis deel te neem deur hul name op 'n mikroskyfie te laat vasmaak wat aan boord van die ruimtetuig geneem sal word.

Deur sy geskiedenis het NASA gereeld die publiek betrek deur uitnodigings te rig om hul name die ruimte in te stuur. Hierdie tradisie, wat daarop gemik is om openbare steun te kweek, het 'n sterk gevoel van verbintenis tussen aardbewoners en die wonders van die heelal bevorder. Van die naam van rovers tot die vervoer van handgeskrewe handtekeninge, NASA het voortdurend kreatiewe maniere gevind om mense by hul hemelse soeke te betrek.

In die geval van die Europa Clipper nooi NASA individue uit om hul name by die mikroskyfie te voeg wat die ondersoek sal vergesel. Soos die ruimtetuig Europa nader, sal dit in die geheimenisse van hierdie maan delf, en noukeurig soek na tekens van 'n versteekte oseaan onder sy oppervlak. Verder poog die sending om 'n potensiële landingsplek vir 'n toekomstige verkenningsmissie te identifiseer.

Tot op hede is meer as 840,000 XNUMX name reeds ingedien vir insluiting op die Europa Clipper se mikroskyfie, 'n bewys van die buitengewone openbare belangstelling in ruimteverkenning. Boonop sal die ruimtetuig 'n gedig met die titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" dra deur die Amerikaanse digterpryswenner Ada Limon, wat hulde bring aan die enigmatiese aard van ons vloeibare oorsprong.

Die lansering van die Europa Clipper is geskeduleer vir Oktober volgende jaar, wat die begin is van sy reis wat dit verby Mars en Aarde sal neem voordat dit Jupiter bereik. Die sonde beplan om 'n paar jaar te spandeer om Europa waar te neem en beide sy Jupiter-gerigte en ver kante te verken. Uiteindelik sal die Europa Clipper se sending eindig met 'n dramatiese botsing in Ganymedes, nog een van Jupiter se mane.

Hierdie poging dien as 'n bewys van NASA se verbintenis tot die bevordering van openbare betrokkenheid en nuuskierigheid oor die heelal. Deur mense toe te laat om hul merk op die Europa Clipper te laat, verander NASA wat andersins 'n eensame ruimtesonde sou wees in 'n kosmiese vaartuig wat die kollektiewe gees van menslike verkenning verteenwoordig.

vrae

1. Hoe kan ek aan hierdie sending deelneem?

Om deel te neem, besoek eenvoudig europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ en voeg jou naam by die ruimtetuig se mikroskyfie voor 31 Desember.

2. Is daar 'n beperking op die aantal name wat ingedien kan word?

Nee, daar is geen beperking nie. NASA verwelkom soveel name as moontlik om op die mikroskyfie ingesluit te word.

3. Sal ek enige bevestiging ontvang nadat ek my naam ingedien het?

Terwyl NASA nie individuele bevestigings verskaf nie, wees verseker dat jou naam op die mikroskyfie ingesluit sal word.

4. Wanneer word verwag dat die Europa Clipper by Europa aankom?

As alles goed gaan, sal die ruimtetuig Jupiter se wentelbaan binne ongeveer vyf jaar vanaf sy lanseringsdatum binnegaan.

5. Wat sal met die Europa Clipper gebeur nadat sy missie voltooi is?

Die ruimtetuig word beplan om in Ganymedes, nog een van Jupiter se mane, vas te stort.