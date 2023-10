NASA deel betowerende video van Supernova-oorblyfsels op Instagram

NASA gaan voort om sy gehoor te boei en op te voed deur die pragtige beelde en video's wat dit op sosiale media deel. In 'n onlangse Instagram-plasing het NASA 'n tydsverloopvideo van die Cygnus Loop, die oorblyfsels van 'n ster se supernova-ontploffing, vertoon.

Die video, wat op NASA se toegewyde Hubble-ruimteteleskoop-bladsy geplaas is, illustreer die uitbreiding van die skokfront van die oorblyfsel terwyl dit teen ongelooflike snelhede die interstellêre ruimte binnebeweeg. Die onderskrif wat die video vergesel, verskaf verdere besonderhede oor die beelde wat in 2001 en 2020 geneem is, en wys 'n oranje lint van lig wat uitbrei teen die agtergrond van swart ruimte besaai met sterre.

Die video het vinnig viraal gegaan en byna 1.4 miljoen kyke en talle opmerkings van Instagram-gebruikers gekry. Sommige het ontsag uitgespreek oor die skoonheid van die ontploffing, terwyl ander gewonder het of die kleure in die video verbeter is of of hulle die sigbare spektrum verteenwoordig.

NASA se sosiale media-teenwoordigheid speel 'n deurslaggewende rol om nie net sy gehoor te boei nie, maar ook om hulle op te voed oor die wonders van die heelal. Deur sulke betowerende inhoud te deel, gaan NASA voort om nuuskierigheid oor ruimteverkenning te inspireer en aan te wakker.

