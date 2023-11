NASA demonstreer potensiaal van laserkommunikasie in die diep ruimte

NASA het onlangs 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat die potensiaal van lasertegnologie ten toon gestel het om data van anderkant die Maan na die Aarde te straal. Hierdie beduidende prestasie open nuwe moontlikhede vir die opgradering van ruimtegebaseerde kommunikasiestelsels. Die suksesvolle toets is op 14 November uitgevoer met behulp van NASA se Psyche-ruimtetuig, wat onlangs met sy missie begin het om 'n asteroïde te verken. Toegerus met 'n eksperimentele optiese kommunikasiestelsel genaamd DSOC, was die ruimtetuig in staat om data terug te stuur na die aarde met behulp van naby-infrarooi lasers.

Die toets is uitgevoer toe Psyche ongeveer 10 miljoen myl van die aarde af was, 'n afstand ongeveer 40 keer groter as die afstand tussen die Maan en ons planeet. Hierdie prestasie is die verste demonstrasie ooit van optiese kommunikasie, volgens NASA.

Die DSOC-tegnologie funksioneer deur 'n laserbaken uit 'n sterrewag in Kalifornië uit te straal. Die Psyche-tuig belyn homself dan met die baken, wat sy transceiver in staat stel om die afskakellaser na 'n ander sterrewag te rig wat die seine op Aarde kan dekodeer. Deur hierdie metode te gebruik, stuur Psyche deeltjies lig, of fotone, om data oor te dra. Deur naby-infrarooi lig te gebruik, maak DSOC voorsiening vir aansienlik strenger golwe van data, waardeur die hoeveelheid data wat grondstasies kan ontvang, verhoog word.

Terwyl dataspoed nog nie bekend gemaak is nie, beoog NASA om data te lewer teen koerse wat 10 tot 100 keer groter is as dié wat bereik word met bestaande radiofrekwensies wat deur ruimtesondes gebruik word. Hierdie deurbraak kan toekomstige ruimtetuie, insluitend dié wat deur maatskappye soos SpaceX ontwikkel is, in staat stel om beelde van hoër gehalte oor te dra en selfs videostroom deur laserstrale uit te voer.

Die Psyche-ruimtetuig sal voortgaan om die vermoëns van die lasertegnologie tydens sy twee jaar lange sending te demonstreer. Een van die groot uitdagings sal egter wees om 'n betroubare verbinding te handhaaf, aangesien die ruimtetuig homself verder van die aarde af distansieer. NASA vergelyk hierdie prestasie om 'n bewegende sent van 'n myl weg te slaan, wat die kompleksiteit wat voorlê, beklemtoon.

Met die suksesvolle verifikasie van laserkommunikasie in diep ruimte, het NASA die weg gebaan vir revolusionêre vooruitgang in ruimtegebaseerde kommunikasietegnologie. Soos verkenningsmissies dieper in die kosmos waag, kan die gebruik van lasers deurslaggewend wees om die groot afstande tussen hemelse voorwerpe en die Aarde te oorbrug.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is DSOC?

DSOC staan ​​vir Deep Space Optical Communications, wat 'n eksperimentele optiese kommunikasiestelsel is wat deur NASA ontwikkel is. Dit gebruik naby-infrarooi lasers om data van ruimtetuie na die aarde oor te dra. Hoe verskil laserkommunikasie van radiokommunikasie?

Laserkommunikasie maak gebruik van naby-infrarooi lig, wat voorsiening maak vir strenger data-oordraggolwe. Dit stel grondstasies in staat om aansienlik meer data te ontvang in vergelyking met radiofrekwensies wat in tradisionele ruimtekommunikasie gebruik word. Wat is die potensiële impak van laserkommunikasie in die ruimte?

Laserkommunikasietegnologie het die potensiaal om ruimtegebaseerde kommunikasiestelsels op te gradeer, wat ruimtetuie in staat stel om beelde van hoër gehalte oor te dra en selfs videostroming uit te voer. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir toekomstige verkenningsmissies. Watter uitdagings staar laserkommunikasie in die gesig?

Een van die belangrikste uitdagings is om 'n betroubare verbinding oor lang afstande te handhaaf, aangesien ruimtetuie verder in die diep ruimte waag. Die akkuraatheid wat nodig is vir data-oordrag, soortgelyk aan 'n bewegende sent van 'n myl weg, dra by tot die kompleksiteit van laserkommunikasie. Sal laserkommunikasie in komende ruimtemissies gebruik word?

Terwyl laserkommunikasietegnologie steeds ontwikkel word, moedig die suksesvolle demonstrasie daarvan deur NASA die aanvaarding van hierdie tegnologie in toekomstige ruimtemissies aan. Maatskappye soos SpaceX kan oorweeg om laserkommunikasie in hul ruimtetuig in te sluit om data-oordragvermoëns te verbeter.