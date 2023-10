NASA onthul beelde en ontleding van asteroïde Bennu-monster

NASA het die aanvanklike beelde en voorlopige wetenskaplike ontleding ten toon gestel van die grootste monster wat ooit van asteroïde Bennu versamel is. Die OSIRIS-REx-sending het in 2020 rots- en stofmonsters van Bennu suksesvol versamel, en die kapsule wat die monsters bevat het net meer as twee weke gelede veilig in die Utah-woestyn geland.

Die keuse van Bennu as 'n steekproefteiken was gebaseer op sy oorvloed van organiese verbindings en sy wentelbaan, wat met die Aarde se wentelbaan sny, wat die sending vereenvoudig het in vergelyking met die bereiking van die Asteroïdegordel. NASA-navorsers is optimisties oor die ontdekking van "bonusdeeltjies" in die monster, soos swart stof en puin wat op die monsterversamelaar waargeneem is.

Tydens die versamelingsproses het 'n flap wat bedoel was om die monsterversamelaar te seël met 'n stuk rots oopgewig, wat gelei het tot die verlies van 'n bietjie fyner materiaal. Die oormaat materiaal wat van Bennu ingesamel is, word egter as 'n positiewe uitkoms beskou. Volgens Christopher Snead, adjunkhoof van OSIRIS-REx-kurasie, is die uitgebreide hoeveelheid materiaal wat ingesamel is "regtig skouspelagtig."

Data wat deur die ruimtetuig ingesamel is, het ook aan die lig gebring dat die deeltjies op Bennu se oppervlak losweg saamgepak is, soos 'n put plastiekballetjies. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die samestelling van die asteroïde en kan nuttig wees in die ontwikkeling van strategieë om sy baan te verskuif indien nodig in die toekoms.

Terwyl die kanse dat Bennu met die Aarde sal bots tans laag is, skat NASA dat die kans sal toeneem tot ongeveer 1 uit 1750 tussen die middel 2100's en die jaar 2300. Daarom is 'n beter begrip van Bennu se samestelling van kardinale belang vir enige moontlike versagtingspogings.

Bronne: NASA