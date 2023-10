NASA ontdek water en koolstof in asteroïdemonster

NASA het 'n beduidende deurbraak gemaak in sy studie van 'n asteroïdemonster wat onlangs op Aarde geland het. Die ruimte-agentskap het twee belangrike komponente in die swart asteroïdestukke wat van die antieke asteroïde Bennu versamel is geïdentifiseer – water en koolstof. Hierdie ontdekking is die grootste koolstofryke asteroïdemonster wat nog ooit na ons planeet teruggebring is.

Tydens die onthulling van die monster by die Johnson Space Centre in Houston, het Bill Nelson, NASA-administrateur, opgewondenheid oor die bevindings uitgespreek. Koolstof, wat noodsaaklik is vir alle lewe op aarde, het byna 5% van die monster se totale gewig uitgemaak. Dit het in beide organiese en minerale vorms bestaan. Daarbenewens is gevind dat water in die kristalstruktuur van kleiminerale opgesluit is.

Wetenskaplikes glo dat die teenwoordigheid van waterdraende asteroïdes wat miljarde jare gelede met die aarde gebots het, verantwoordelik is vir die bestaan ​​van oseane, mere en riviere op ons planeet. Koolstof, aan die ander kant, speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van proteïene, ensieme en genetiese komponente soos DNA en RNA.

Die ontdekking is gemaak deur middel van 'n voorlopige ontleding met behulp van skandeerelektronmikroskopie, X-straal-rekenaartomografie en ander tegnieke. Hierdie suksesvolle versameling van die asteroïdemonster is 'n belangrike mylpaal vir NASA, aangesien dit die eerste Amerikaanse sending is om 'n monster van 'n asteroïde te haal.

Die Bennu-asteroïde, vernoem na 'n antieke Egiptiese godheid, word beskou as 'n "oorspronklike artefak wat in die vakuum van die ruimte bewaar word." Sy wentelbaan sny met die Aarde s'n, wat dit 'n gerieflike teiken maak vir studie. Die monster, wat ongeveer 250 gram weeg, oortref verreweg die hoeveelheid wat deur vorige Japannese missies aan asteroïdes teruggegee is.

NASA beplan om ten minste 70% van die monster by die Johnson-ruimtesentrum te bewaar vir toekomstige ondersoek, wat die tradisie voortsit wat tydens die Apollo-era met maanrotse begin is.

In die algemeen bied NASA se jongste prestasie waardevolle insigte in die samestelling van asteroïdes en hul potensiële invloed op die ontwikkeling van bewoonbare planete soos die Aarde.

Bronne:

– NASA-administrateur Bill Nelson by die Johnson Space Centre in Houston

– NASA se ontleding wat skandeerelektronmikroskopie, X-straal-rekenaartomografie en meer behels.