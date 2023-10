Wetenskaplikes vind oorvloedige water en koolstof in asteroïdemonster, wat die teorie van die oorsprong van die lewe ondersteun

By

’n Onlangse ontleding van ’n monster wat van die oppervlak van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel is, het die teenwoordigheid van oorvloedige water en koolstof aan die lig gebring, volgens die Amerikaanse ruimte-agentskap NASA. Hierdie bevindinge verskaf verdere bewyse vir die teorie dat lewe op aarde moontlik uit die buitenste ruimte ontstaan ​​het. NASA-administrateur Bill Nelson het na die monster verwys as "die grootste koolstofryke asteroïdemonster wat ooit na die aarde teruggekeer het."

Die voorlopige analise het behels die skandering van die monster met behulp van verskeie tegnieke, insluitend elektronmikroskopie en X-straal-rekenaartomografie. Die resultate dui op die moontlikheid van bykomende ontdekkings wat die hipotese kan ondersteun dat hemelse voorwerpe soos komete, asteroïdes en meteoriete vroeë Aarde met die nodige bestanddele vir lewe gesaai het.

NASA het die belangrikheid daarvan beklemtoon om die geheime binne die rotse en stof van Bennu te bestudeer. Hierdie insigte kan lig werp op die vorming van ons sonnestelsel, die potensiële saai van voorlopermateriaal vir lewe op Aarde, en die behoefte om asteroïdebotsings met ons planeet te voorkom.

Die monster, wat deur NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig tydens 'n sewe jaar lange heenreissending versamel is, is in 'n verseëlde kapsule vervat wat verlede maand met 'n valskerm terug aarde toe gespring het. Alhoewel deelnemers van die geleentheid nie die monsters eerstehands kon bekyk nie, het beelde 'n versameling houtskoolkleurige klippe, klippies en stof van die buitenste gedeelte van die monsteropberghouer gewys.

Verdere ondersoek van die monster het 'n hoë konsentrasie koolstof aan die lig gebring, noodsaaklik vir lewe op aarde, saam met watermolekules wat in kleivesels opgesluit is. Wetenskaplikes het ook ysterminerale geïdentifiseer, wat 'n waterryke omgewing tydens die vorming daarvan voorstel. Die asteroïde Bennu, bekend as 'n puinhoop, bevat waardevolle leidrade oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde.

