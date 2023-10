NASA onthul grootste asteroïde-grondmonster wat ooit na die aarde teruggekeer het

NASA het aan die publiek onthul die grootste grondmonster wat ooit van 'n asteroïde na die aarde teruggebring is. Die monster is deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig versamel tydens 'n sending na die naby-aarde asteroïde Bennu. Dit is slegs die derde keer dat 'n asteroïdemonster na die aarde terugbesorg is vir ontleding, en dit is verreweg die grootste.

Bennu, soos ander asteroïdes, is 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel. Sy chemie en mineralogie het relatief onveranderd gebly sedert sy vorming, sowat 4.5 miljard jaar gelede. Daarom kan die bestudering van hierdie monster waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete, insluitend die Aarde, en moontlik die evolusie van lewe.

Die terugvoerkapsule wat die Bennu-monster bevat, is in 'n beheerde omgewing by die Utah Toets- en Opleidingsreeks ondersoek voordat dit na die Johnson Space Centre in Houston vervoer is. Daar is die binneste houer van die kapsule oopgemaak, sodat die monsters aan wetenskaplikes in laboratoriums regoor die wêreld versprei kon word.

Die aanvanklike geskatte gewig van die monster was tussen 100 tot 250 gram (3.5 tot 8.8 onse), maar NASA sal na verwagting 'n meer presiese meting aankondig. Die agentskap sal ook bevestig of die doel bereik is om 'n ongerepte monster, vry van grondbesmetting, te versamel. Daarbenewens sal fisiese eienskappe soos digtheid, kleur en samestelling geopenbaar word.

Vorige asteroïdemonsters wat na die aarde teruggekeer is, het reeds beduidende bevindings opgelewer. Byvoorbeeld, monsters van die asteroïde Ryugu, wat deur Japan se Hayabusa2-sending in 2020 versamel is, het organiese verbindings bevat wat die hipotese ondersteun dat hemelse voorwerpe die aarde met die boustene van lewe geplant het.

Die OSIRIS-REx-sending het in 2016 begin en in 2018 by Bennu aangekom. Na byna twee jaar se wentelbaan om die asteroïde, het die ruimtetuig die monster suksesvol van sy oppervlak af in Oktober 2020 versamel. NASA se toekomsplanne sluit 'n sending na 'n ander asteroïde genaamd Psyche in, wat word geglo dat dit die kern van 'n protoplaneet en die grootste metaalvoorwerp in die sonnestelsel is.

