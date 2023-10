NASA onthul eerste beelde van grootste asteroïdemonster wat in die ruimte versamel is

NASA het die eerste beelde onthul van die grootste asteroïdemonster wat nog ooit in die ruimte versamel is. Die monster is deur die OSIRIS-REx-sending van die asteroïde Bennu in 2020 versamel en het twee weke gelede na die aarde teruggekeer. Die beelde, saam met voorlopige wetenskaplike ontleding, is aangebied in 'n regstreekse nuuskonferensie wat deur die ruimte-agentskap gehou is.

Anders as vorige missies, soos Japan se Hayabusa2, wat kleiner hoeveelhede materiaal teruggegee het, het OSIRIS-REx 'n indrukwekkende 250 gram ('n halwe pond) rots en stof versamel. Daar word verwag dat hierdie aansienlike bedrag waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe self.

Wetenskaplikes was veral geïnteresseerd in monsterneming van Bennu weens die oortuiging dat dit organiese verbindings bevat. Soortgelyke asteroïdes kon hierdie organiese boustene aan die Aarde gelewer het, wat moontlik 'n rol speel in die opkoms van lewe. Bennu se kruisende baan met ons planeet het dit ook 'n toeganklike teiken gemaak vir monsterversameling.

Tydens die proses om die monster te versamel, het van die fyner materiaal ontsnap as gevolg van 'n seëlklep wat oopgewig het. Hierdie onverwagte "probleem" het egter 'n opwindende ontdekking verskaf wat as "bonusdeeltjies" bekend staan. Daar is gevind dat hierdie deeltjies, wat beskryf word as swart stof en puin, die monsterversamelaar bedek het, wat navorsers van addisionele materiaal voorsien het om te bestudeer.

Die data wat van die ruimtetuig ingesamel is, het ook interessante insigte oor Bennu se samestelling onthul. Daar is gevind dat die uitwendige deeltjies los verpak is, vergelykbaar met om in 'n put van plastiekballetjies te trap. Om die samestelling daarvan te verstaan, kan nuttig wees om strategieë te bepaal om Bennu se trajek te herlei indien nodig om 'n potensiële botsing met die aarde in die toekoms te vermy.

In die geheel gesien, is die eerste beelde en ontleding van die asteroïdemonster wat deur die OSIRIS-REx-sending versamel is, 'n belangrike stap in die ontrafeling van die raaisels van ons sonnestelsel en om lig te werp op die oorsprong van lewe.

Bronne: NASA