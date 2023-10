NASA onthul eerste beelde van grootste asteroïdemonster wat in die ruimte versamel is

NASA het die aanvanklike beelde onthul van die grootste asteroïdemonster wat nog ooit in die ruimte versamel is. Die monster is verkry tydens die OSIRIS-REx-sending, wat rots en stof van die asteroïde Bennu versamel het in 2020. Die kapsule wat die waardevolle vrag bevat het onlangs na die aarde teruggekeer en word tans in 'n gespesialiseerde skoon kamer by NASA se Johnson Space Centre in Houston ontleed. .

Die regstreekse nuuskonferensie het die foto's van die asteroïdemonster vertoon en voorlopige wetenskaplike ontleding verskaf. Een noemenswaardige aspek van die OSIRIS-REx-missie is die aansienlike hoeveelheid materiaal wat ingesamel is, wat 250 gram ('n halwe pond) weeg. Dit is aansienlik meer as die 5.4 gram wat deur Japan se Hayabusa2-sending opgespoor is.

Bennu is gekies as die teiken vir monsterinsameling omdat dit glo ryk is aan organiese verbindings. Wetenskaplikes bespiegel dat asteroïdes soos Bennu moontlik organiese boustene en water na die aarde gebring het deur antieke botsings miljarde jare gelede. Nog 'n voordeel van die monsterneming van Bennu is dat sy wentelbaan met ons planeet s'n sny, wat die heen-en-weer-reis meer hanteerbaar maak in vergelyking met die bereiking van asteroïdes in die asteroïdegordel wat tussen Mars en Jupiter geleë is.

Tydens die monsterversamelingsproses het die OSIRIS-REx-sonde 'n geringe probleem ondervind toe 'n stuk rots die seëlklep oopgesteek het, wat gelei het tot die ontsnapping van fyn materiaal. Hierdie onverwagte gebeurtenis is eintlik deur NASA-navorsers as positief beskou, aangesien dit die teenwoordigheid van "bonusdeeltjies" aandui in die vorm van swart stof en puin wat die monsterversamelaar bedek.

Verdere ontleding van die Bennu-monster kan insigte gee in die vroeë dae van ons sonnestelsel en moontlik lig werp op die oorsprong van lewe self. Daarbenewens kan die begrip van die samestelling van Bennu nuttig wees om strategieë te ontwikkel om dit weg te herlei van die aarde se pad af, indien nodig. Terwyl die kanse dat Bennu die aarde raak relatief laag is tot die middel van die 2100's, skat NASA 'n groter waarskynlikheid van ongeveer 1 uit 1,750 2300 tussen toe en die jaar XNUMX.

Die OSIRIS-REx-sending is 'n belangrike mylpaal in die studie van asteroïdes en hul potensiële implikasies vir lewe en planetêre verdediging.

Definisies:

- OSIRIS-REx: Oorsprong, Spektrale Interpretasie, Hulpbronidentifikasie, Sekuriteit, Regolith Explorer-missie.

– Bennu: ’n Asteroïde wat vir monsterversameling geteiken word weens sy glo ryk organiese verbindings.

– Hayabusa2: ’n Japannese sending wat in 2010 en 2020 stukkies ruimteklippies van ’n asteroïde suksesvol teruggestuur het.

