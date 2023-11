NASA se Astrobotic installeer kenmerkende plakker op Peregrine Lunar Lander

NASA, in samewerking met Astrobotic Technologies, het onlangs die ikoniese NASA-frikkadelplakker op die Peregrine-maanlander aangebring. Hierdie mylpaal gebeurtenis het plaasgevind by die Astrotech Space Operations Facility naby die Kennedy Space Centre in Florida, wat 'n belangrike stap in die rigting van die eerste kommersiële robotvlug na die maanoppervlak beteken.

Astrobotic Technologies, verantwoordelik vir die lewering van NASA en kommersiële loonvragte aan die Maan, beplan om die Peregrine-lander op die United Launch Alliance (ULA) se Vulcan-vuurpyl te lanseer. Die opstyg is geskeduleer om vanaf Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaas te vind, met die landing wat na verwagting vroeg in 2024 op die maanoppervlak sal raak.

Hierdie beduidende ontwikkeling het NASA aangespoor om 'n "Wat is aan boord" media-telekonferensie te reël, wat op 29 November om 2:XNUMX EST gehou sal word. Die konferensie het ten doel om die wetenskaplike loonvragte te bespreek wat op hierdie geskiedkundige maansending vervoer sal word as deel van NASA se Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-inisiatief onder die Artemis-program.

Verteenwoordigers van NASA en Astrobotic, insluitend hooggeplaaste amptenare en programbestuurders, sal aan die inligtingsessie deelneem. Die geleentheid sal toeganklik wees vir die publiek deur 'n oudiostroom op NASA se amptelike webwerf.

Die Peregrine Mission One sal 'n verskeidenheid wetenskaplike loonvragte dra wat sal bydra tot maannavorsing. Hierdie loonvragte sal gebiede soos die maan-eksosfeer, termiese eienskappe van die maanregoliet, waterstofoorvloede in die grond, magnetiese velde en bestralingsomgewingmonitering teiken. Deur data in hierdie gebiede in te samel, beoog NASA om ons begrip van die Maan uit te brei en menslike verkenning te bevorder ter voorbereiding vir toekomstige missies, insluitend dié na Mars.

Hierdie missie is 'n belangrike stap in NASA se verbintenis om 'n gereelde kadens van loonvrag aflewerings aan die Maan te vestig. As deel van die CLPS-kontrakte werk NASA met verskeie verskaffers om gereelde eksperimente, tegnologietoetsing en vermoëdemonstrasies op die maanoppervlak te fasiliteer. Die kumulatiewe maksimum waarde van hierdie kontrakte is ongeveer $2.6 miljard deur 2028.

Met die Artemis-program beoog NASA om nie net die Maan te verken nie, maar ook die weg te baan vir toekomstige menslike missies, insluitend dié na Mars. Deur met kommersiële vennote soos Astrobotic Technologies saam te werk, verskuif NASA die grense van ruimteverkenning en maak nuwe moontlikhede vir wetenskaplike ontdekkings oop.

Vrae:

V: Wat is die doel van die NASA-frikkadelplakker?

A: Die NASA-frikkadelplakker dien as 'n kenmerkende simbool wat NASA se betrokkenheid en bydrae tot 'n spesifieke missie of projek verteenwoordig.

V: Wanneer is die geskeduleerde lansering van die Peregrine-lander?

A: Die Peregrine-lander sal na verwagting nie vroeër as Sondag, 24 Desember 2023, vanaf Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station in Florida gelanseer word nie.

V: Wat is die wetenskaplike loonvragte wat deur die Peregrine Mission One gedra sal word?

A: Die loonvragte sluit ondersoeke in na die maan-eksosfeer, termiese eienskappe van die maanregoliet, waterstofoorvloede in die grond, magnetiese velde en monitering van stralingsomgewing.

V: Wat is die Artemis-program?

A: Die Artemis-program is NASA se inisiatief om mense na die maanoppervlak terug te keer en 'n volhoubare teenwoordigheid op die Maan te vestig, met die uiteindelike doel om menslike sendings na Mars moontlik te maak.

V: Hoeveel is die kumulatiewe maksimum waarde van die CLPS-kontrakte?

A: Die CLPS-kontrakte het 'n kumulatiewe maksimum waarde van $2.6 miljard deur 2028.

