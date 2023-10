NASA sal die eerste beelde van die grootste asteroïdemonster wat ooit versamel is, openbaar

NASA gaan die eerste beelde vrystel van die grootste asteroïdemonster wat ooit in die ruimte versamel is. Die monster is deur die OSIRIS-REx-sending van die asteroïde Bennu in 2020 versamel en het onlangs teruggekeer aarde toe. Die kapsule wat die monster bevat het in die Utah-woestyn beland en word nou in 'n gespesialiseerde skoon kamer by NASA se Johnson Space Centre in Houston ontleed.

Die regstreekse gestroomde nuuskonferensie, geskeduleer vir 11:00 vm. Eastern Time, sal foto's en voorlopige wetenskaplike ontleding van die asteroïdemonster bevat. Hierdie sending is NASA se tweede suksesvolle poging om monsters van 'n asteroïde te versamel en te bestudeer. Japan se Hayabusa2-missie het voorheen hierdie prestasie in 2010 en 2020 behaal, maar die hoeveelheid materiaal wat deur OSIRIS-REx ingesamel is, is aansienlik groter.

Die keuse van Bennu as die teiken vir die sending was gebaseer op sy geglo rykdom aan organiese verbindings. Wetenskaplikes teoretiseer dat asteroïdes soos Bennu hierdie organiese boustene saam met water deur antieke botsings miljarde jare gelede aan die aarde kon gelewer het. Bennu se kruisende baan met die Aarde het dit 'n meer toeganklike teiken vir die sending gemaak in vergelyking met asteroïdes in die asteroïdegordel.

Voorlopige ontleding van die monster het die teenwoordigheid van "bonusdeeltjies" aan die lig gebring, insluitend swart stof en puin wat die monsterversamelaar bedek het. Hierdie onverwagte ontdekking het waardevolle insigte vir wetenskaplikes verskaf. Die los pakking van die deeltjies op Bennu se oppervlak, soortgelyk aan 'n put plastiekballetjies, is ook ontbloot deur data wat deur die ruimtetuig ingesamel is.

Benewens die verkryging van wetenskaplike kennis oor die vroeë sonnestelsel en die potensiële oorsprong van lewe, kan die begrip van Bennu se samestelling van kardinale belang wees vir toekomstige asteroïde-afbuigingspogings. Terwyl die kanse dat Bennu met die Aarde sal bots laag is tot die middel 2100's, dui NASA aan dat die waarskynlikheid toeneem tot ongeveer 1 uit 1750 tussen die middel 2100's en die jaar 2300.

Bron: AFP